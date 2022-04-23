Федотов: «„Сочи“ не планирует сбавлять обороты»

Главный тренер «Сочи» после победы над «Ахматом» (3:2) в 26-м туре РПЛ рассказал о целях команды до конца сезона.

Борьба за медали в этом сезоне? Давайте так: на футбольное поле мы выходим с одной целью — одержать победу над соперником. Мы хотим радовать наших болельщиков, другого не дано. В оставшихся матчах мы не планируем сбавлять обороты, а наоборот будем предъявлять себе и соперникам максимальные требования. На каждый матч мы выходим, чтобы победить.