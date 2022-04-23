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Федотов: «„Сочи“ не планирует сбавлять обороты»

23 апреля 2022, 22:21
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Ахматом» (3:2) в 26-м туре РПЛ рассказал о целях команды до конца сезона.

Борьба за медали в этом сезоне? Давайте так: на футбольное поле мы выходим с одной целью — одержать победу над соперником. Мы хотим радовать наших болельщиков, другого не дано. В оставшихся матчах мы не планируем сбавлять обороты, а наоборот будем предъявлять себе и соперникам максимальные требования. На каждый матч мы выходим, чтобы победить.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
24 апреля в 08:52
Посмтрим, как сегодня ЦСКА будет потеть.
ДСА
ДСА
24 апреля в 06:14
ЦСКА придется сильно попотеть в борьбе за медали.
112910415
112910415
24 апреля в 06:04
сильная энергетика у тренера
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 05:56
Достойно играет Сочи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 04:56
Последний тур чемпионата....
Москва...решающий матч за 2-е место...
Динамо - Сочи...
Gahi
Gahi
24 апреля в 04:25
Результат команды это большая заслуга тренера. Удачи
Cat01
Cat01
23 апреля в 22:46
Взялись ха дело серьёзно
Capral
Capral
23 апреля в 22:37
Федотов- незаурядный тренер, из ничего делает команду!!! Удачи, Сочи!!!
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 22:30
Всё может быть.
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 22:29
Есть возможность завоевать медали
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