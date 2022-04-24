Шалимов: «Могли забить и больше»

Рулевой «Урала» рассказал о победе над «Уфой».

Игра получилась качественной, если не брать последние минут 10. Но мы защищали результат. Защищали как могли, качеством и количеством. Была возможность убежать в контратаку и забить третий гол. Проявили бойцовские качества.

На протяжении большей части матча игра была качественной. Мы перешли на четыре защитника. И тройка у нас была в середине поля. Шатов играл в атаке десятку. И комбинационный футбол у нас получился. Могли забить и больше. Гаджимуратов убежал в концовке и, конечно, мог закрыть эту игру. И мы бы спокойно закончили этот матч. В целом довольны всеми, кто сегодня вышел в составе.