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Шалимов: «Могли забить и больше»

24 апреля 2022, 07:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Рулевой «Урала» Игорь Шалимов рассказал о победе над «Уфой».

Игра получилась качественной, если не брать последние минут 10. Но мы защищали результат. Защищали как могли, качеством и количеством. Была возможность убежать в контратаку и забить третий гол. Проявили бойцовские качества.

На протяжении большей части матча игра была качественной. Мы перешли на четыре защитника. И тройка у нас была в середине поля. Шатов играл в атаке десятку. И комбинационный футбол у нас получился. Могли забить и больше. Гаджимуратов убежал в концовке и, конечно, мог закрыть эту игру. И мы бы спокойно закончили этот матч. В целом довольны всеми, кто сегодня вышел в составе.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:08
Шалимов отличный тренер, который второй сезон спасает команду от вылета...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 10:40
Случайная победа шалимова, считаю его тренером самой низкой квалификации.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 09:26
И двух хватило!
ОПС
ОПС
24 апреля в 08:59
И так хорошо. А то начинается, что могли бы, не могли бы. Главное результат. А он есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 08:06
На большее мастерства не хватило
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 07:36, ред.
Но не забили
нечитайло
нечитайло
24 апреля в 07:34
Так надо было забивать
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 07:32
Команда вынуждена была играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 апреля в 07:26
Очень важные очки!
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 07:22
А что не забили?
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