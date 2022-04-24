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Стукалов: «Пропустили два обидных мяча»

24 апреля 2022, 08:16
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о поражении от «Урала».

Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить, впоследствии имели еще отличный момент, чтобы сравнять счет. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» выглядел предпочтительнее.

В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте – возможно, по-другому пошла бы игра.

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Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:11
Урунов перед возвращением оживляется 🤣
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 10:27
Случилось как случилось!
ОПС
ОПС
24 апреля в 09:59
А необидных, пропущенных мячей, просто не бывает.
lotsman
lotsman
24 апреля в 09:13
Пропускать всегда обидно.
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 08:37
А разве Уфа до этого не обидные мячи пропускали?
ДСА
ДСА
24 апреля в 08:21
Тучи сгущаются над Уфой.
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