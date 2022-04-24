Стукалов: «Пропустили два обидных мяча»

Наставник «Уфы» рассказал о поражении от «Урала».

Пропустили два обидных мяча, но ребята не бросили играть, бились до конца. В конце матча сумели забить, впоследствии имели еще отличный момент, чтобы сравнять счет. Но если обобщить, то можно сказать, что «Урал» выглядел предпочтительнее.

В первом тайме у нас выпало несколько человек, отсюда и ошибки. Я бы не сказал, что это отсутствие мастерства, скорее вопрос психологии. Реализуй Ортис момент на 2-й минуте – возможно, по-другому пошла бы игра.