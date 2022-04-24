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Талалаев: «Сыграли в очень хороший качественный футбол»

24 апреля 2022, 08:20
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи3 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарий после поражения от «Сочи».

Начну с хорошего. Впервые забили два мяча «Сочи», забили со стандарта в этом сезоне, сыграли в очень хороший качественный футбол. Я поблагодарил ребят, но, к сожалению, если говорить, чего не хватило – не хватило ресурса, замен.

Вы видите, что у многих команд, где много арендованных футболистов, когда не хватает какой-то мотивации, есть люди, которые на поле умирают, а есть, которые отбывают номер.

К сожалению, те последние 15 минут, которые мы провели – меня не удовлетворило качество работы, отношение некоторых футболистов. Будем разбираться. Хотел дать команде дополнительный выходной за такую самоотдачу, но работы непочатый край.

Мы играли ничуть не хуже соперника. К сожалению, не вернулись после перерыва на поле и пропустили два мяча, которые, в принципе, можно было не получать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
24 апреля в 11:53
Если работы "непочатый край", тогда, может быть, надо поменьше выступать в аналитических программах "Матч-ТВ" ?!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 11:00
Играли неплохо, но с провалами.
ОПС
ОПС
24 апреля в 11:00
Мячи забиваются и это уже хорошо.
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 08:32
Надо больше забивать чем пропускать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 08:22
Молодцы, старались, так держать!
ДАША Д
ДАША Д
24 апреля в 08:22
Просто немножко не повезло.
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