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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Конте хочет получать в ПСЖ 30 млн евро в год

вчера, 20:30

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы возглавить ПСЖ этим летом.

Якобы итальянец уже выдвинул свои условия парижанам, включая зарплату в 30 миллионов и приход в клуб со своим тренерским штабом.

Ранее ходили слухи, что нынешний тренер ПСЖ Маурисио Почеттино будет уволен по окончании сезона.

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Все комментарии
wdf3gsc9z6yd
wdf3gsc9z6yd
сегодня в 01:56
Неслабые у него запросы
протон
протон
сегодня в 01:10
А мне кажется, что из ПСЖ с Конте может выйти неплохой такой проект. Защита уже полностью под него укомплектована, а как мы знаем у Антонио это главное в команде.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:47
Неплохо,неплохо,хотя в другие времена Конте даже и не посмотрел на парижан
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 22:37
Это если в Барселону соберется...
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 22:20


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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:14
Не слишком ли крутые запросы.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
А это не зависимо от нашего хотения , это контракт который никогда не оглашается , тем более публично . Мало того который даже и не состоялся .
Agamaga........
Agamaga........ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:46
Пару судей тоже нужны на первый случай!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:45
Я тоже хочу возглавить ПСЖ, и выдвинул свои условия, включая зарплату в 30 млн евро.
Elliada
Elliada
вчера в 21:37
Столько даже Гвардиола не получает. 30 млн зарплата, чтобы выиграть чемпионат?
pomor45
pomor45
вчера в 21:37
Получать все горазды, а зарабатывать - единицы.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:32
ПСЖ лучше Зидана нанять, если хотят выиграть ЛЧ. Зидан главный спец по этому турниру.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:30
я его не считаю таковым!
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:19
Он мечтал возглавить псж? Или он мечтал получать 30 млн евро в год?
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:15
Финансовая составляющая любого контракта, а тем более такого как один из лучших тренеров современности и один из самых богатых клубов Европы, просто не может стать общей огласке .
И что-то обсуждать, что якобы кто-то от кого-то требует, очередная беспредельная глупость инсайда .
Cat01
Cat01
вчера в 21:05
Желать всё можно
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:01
Что-то мутно это всё... что думает Зидан?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:01
Они вроде как с Зиданом уже договорились, а тут разговоры про Конте пошли....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:55
Будет произведён обмен?
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 20:54
За такие бабки надо идти играющим тренером... Вместо Месси... Хе-хе...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:51
И ведь получит )))
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:47
Не обеднеют!
monah-10
monah-10
вчера в 20:39
Губа не треснет?
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