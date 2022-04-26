Конте хочет получать в ПСЖ 30 млн евро в год

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел бы возглавить ПСЖ этим летом.
Якобы итальянец уже выдвинул свои условия парижанам, включая зарплату в 30 миллионов и приход в клуб со своим тренерским штабом.
Ранее ходили слухи, что нынешний тренер ПСЖ Маурисио Почеттино будет уволен по окончании сезона.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.
И что-то обсуждать, что якобы кто-то от кого-то требует, очередная беспредельная глупость инсайда .
И что-то обсуждать, что якобы кто-то от кого-то требует, очередная беспредельная глупость инсайда .