Конте хочет получать в ПСЖ 30 млн евро в год

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вчера, 20:30

Наставник «Тоттенхэма» хотел бы возглавить ПСЖ этим летом.

Якобы итальянец уже выдвинул свои условия парижанам, включая зарплату в 30 миллионов и приход в клуб со своим тренерским штабом.