ПСЖ сделал предложение Зидану

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16 апреля 2022, 13:55

Руководство ПСЖ хочет пригласить на пост главного тренера команды бывшего рулевого «Реала» , пишет Le Parisien.

Утверждается, что специалист уже встречался с боссами парижан и получил от них соответсвующее предложение.