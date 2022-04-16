ПСЖ сделал предложение Зидану

Руководство ПСЖ хочет пригласить на пост главного тренера команды бывшего рулевого «Реала» Зинедина Зидана, пишет Le Parisien.
Утверждается, что специалист уже встречался с боссами парижан и получил от них соответсвующее предложение.
Зидан предпочел бы возглавить сборную Франции, но решил подумать над возможностью работы в ПСЖ.
ПСЖ, приглашая Зидана, может существенно повысить свои шансы на победу в лиге чемпионов, а так же сохранить своих лидеров и привлечь других хороших игроков.
Появление Зидана на тренерском мостике поможет сохранить в своем составе Мбаппе. Одно из возможных усилении может быть Погба. Это он в МЮ валяет дурака, а в сборной выглядит совсем по другому. Погба будет чувствовать себя дома и выкладываться как за сборную.
Зидан же после ПСЖ, особенно если всё будет удачно, может прийти к своей мечте, - тренировать сборную Франции.
Одним словом будет интересно посмотреть что получится.
ПСЖ, приглашая Зидана, может существенно повысить свои шансы на победу в лиге чемпионов, а так же сохранить своих лидеров и привлечь других хороших игроков.
Появление Зидана на тренерском мостике поможет сохранить в своем составе Мбаппе. Одно из возможных усилении может быть Погба. Это он в МЮ валяет дурака, а в сборной выглядит совсем по другому. Погба будет чувствовать себя дома и выкладываться как за сборную.
Зидан же после ПСЖ, особенно если всё будет удачно, может прийти к своей мечте, - тренировать сборную Франции.
Одним словом будет интересно посмотреть что получится.