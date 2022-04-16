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ПСЖ сделал предложение Зидану

16 апреля 2022, 13:55

Руководство ПСЖ хочет пригласить на пост главного тренера команды бывшего рулевого «Реала» Зинедина Зидана, пишет Le Parisien.

Утверждается, что специалист уже встречался с боссами парижан и получил от них соответсвующее предложение.

Зидан предпочел бы возглавить сборную Франции, но решил подумать над возможностью работы в ПСЖ.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
16 апреля в 18:33
    3ton
    3ton
    16 апреля в 16:40
    Есть множество лучше вариантов для ПСЖ , но выбирают худший 😂😂
    ПСЖ так на своих ошибках и не учится .
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    16 апреля в 16:12
    Здесь стоит всё как следует обдумать. Конечно, авторитет Зизу неоспорим, но в ПСЖ слишком много высококлассных игроков, которых, попросту, некуда девать. Ежели шейхи выдадут картбланш на управление командой, это одно, но, не приведи Всевышний, получать распоряжения сверху кому и сколько игрового времени давать
    УЕСКА
    УЕСКА
    16 апреля в 15:49
    Предложение, от которого невозможно отказаться.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    16 апреля в 15:33
    ПСЖ сделал предложение руки и сердца...
    протон
    протон
    16 апреля в 15:23
    Конечно время показало что Леонардо феерическую ошибку сделал что выгнал Тухеля или тот же Эмери показал что он качественный тренер, но никак не Поччетино. При этом сам Тухель был не знаменит и мало кому известен до финала с ПСЖ и потом успеха с Челси. Никак не может ПСЖ проигрывать длинный турнир на дистанции как чемпионат страны, это уже был достаточный повод убирать Поччетино.
    Alex12357
    Alex12357
    16 апреля в 15:18
    Расчищайте место в составе для сыновей Зидана !
    A.S.A
    A.S.A
    16 апреля в 15:11
    Разговоры об этом шли уже давно, и скорее всего всё уже решено, осталось только дождаться конца сезона....
    Помню когда Зизу еще тренеровал Мадридский Реал, Мбаппе у одном из интервью говорил, что хотел бы поиграть под его руководством....так вот, может это и плюс большой денежный бонус заставят его передумать и остаться в парижском клубе?! Такой ход конем от шейхов
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    16 апреля в 15:11
    Я очень легко перенесу уход Мбаппе,если Зидан все же согласиться возглавить парижан
    swed27
    swed27
    16 апреля в 15:05
    Весьма неплохой вариант для парижан
    КЭТиК
    КЭТиК
    16 апреля в 14:58
    В ПСЖ ему будет трудно добиться успеха, для этого талант нужен.
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 апреля в 14:36
    Если примет предложение.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 апреля в 14:33
    Ждем решения Зидана.
    eleven LC
    eleven LC
    16 апреля в 14:30
    ПСЖ очень повезёт если их возглавит Зидан,потому что Зидан топ тренер и практически гарантия титулов и не только внутренних но и Европейских
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    16 апреля в 14:11, ред.
    А вот это уже интересно!

    ПСЖ, приглашая Зидана, может существенно повысить свои шансы на победу в лиге чемпионов, а так же сохранить своих лидеров и привлечь других хороших игроков.

    Появление Зидана на тренерском мостике поможет сохранить в своем составе Мбаппе. Одно из возможных усилении может быть Погба. Это он в МЮ валяет дурака, а в сборной выглядит совсем по другому. Погба будет чувствовать себя дома и выкладываться как за сборную.

    Зидан же после ПСЖ, особенно если всё будет удачно, может прийти к своей мечте, - тренировать сборную Франции.

    Одним словом будет интересно посмотреть что получится.
    амурец
    амурец
    16 апреля в 14:10
    Не пойдет
    drug01
    drug01
    16 апреля в 14:08
    Пожалуй не потянет
    Ironigor
    Ironigor
    16 апреля в 13:59
    Ну это должно было произойти.
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