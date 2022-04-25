Спаллетти может летом уйти из «Наполи»

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вчера, 18:21

Главный тренер «Наполи» летом может уйти из команды. Руководство клуба недовольно текущими результатами. Помимо этого, владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса не устраивает вектор развития команды, заданный тренером.

«Наполи» идет на 3-й строчке в Серии А (67 очков).