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Спаллетти может летом уйти из «Наполи»

вчера, 18:21

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти летом может уйти из команды. Руководство клуба недовольно текущими результатами. Помимо этого, владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса не устраивает вектор развития команды, заданный тренером.

«Наполи» идет на 3-й строчке в Серии А (67 очков).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:51
Макароннику не привыкать и это не впервой.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 20:20
В целом согласен, Наполи там где должен быть.
Был намек, что Наполи может возглавить Бенитес, а сам Де Лаурентис восхищается Рафой.
Хотя не хотел бы чтобы Рафа уходил в Наполи. Во первых потому что Наполи по бюджету уступает Интеру и Ювентусу, во вторых можно взять клуб у которого бюджет лучше и бороться за более крупные трофеи. Сам Серию А не смотрю и хотел бы видеть Рафу в английском клубе, если будет хорошее предложение.
Несмотря на то что Рафа выиграл Кубок Италии, Суперкубок Италии и дошел до 1/2 ЛЕ с Наполи , состав этой команды не меняется по качеству. Помнится Рафа уже тренировал выжатый состав с Наполи, где некоторые игроки были уже возрастными, а при Сарри усилились, хотя и продали Игуаина.
В общем Спаллетти на данный момент неплохой вариант для Наполи и нельзя назвать его результаты провальными, видимо Де Лаурентис хочет трофеев, но надо тратить как Ювентус и Интер. Предел Рафы не Кубки, а скудетто.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:56
«Наполи» идет именно там, где и должен быть, если смотреть по составу и возможностям. Я бы даже сказал, что должны быть ниже «Ювентуса». Команда не перебирает и не недобирает очки.
Купить Спалетти пару-тройку игроков, включая нормального вратаря, и будет норм. Особенно опорка шатается.
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:06
Надо уходить ничего он не добился
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 19:02
Все может...
drug01
drug01
вчера в 18:58
Придёт кто то ещё!
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 18:43
cкатертью по жoпe
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:37
Последний матч сильно ударил по Спаллетти и Напали.
Руководство рассердилось.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:32
Найдется что-то новое
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:31
Только вряд ли это что-то даст.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:30
Начал хорошо, но потом что то пошло не так. После поражений от Спартака игра его команды разладилась.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:24
Так тому и быть
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