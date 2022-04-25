Спаллетти может летом уйти из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти летом может уйти из команды. Руководство клуба недовольно текущими результатами. Помимо этого, владельца клуба Аурелио Де Лаурентиса не устраивает вектор развития команды, заданный тренером.
«Наполи» идет на 3-й строчке в Серии А (67 очков).
Был намек, что Наполи может возглавить Бенитес, а сам Де Лаурентис восхищается Рафой.
Хотя не хотел бы чтобы Рафа уходил в Наполи. Во первых потому что Наполи по бюджету уступает Интеру и Ювентусу, во вторых можно взять клуб у которого бюджет лучше и бороться за более крупные трофеи. Сам Серию А не смотрю и хотел бы видеть Рафу в английском клубе, если будет хорошее предложение.
Несмотря на то что Рафа выиграл Кубок Италии, Суперкубок Италии и дошел до 1/2 ЛЕ с Наполи , состав этой команды не меняется по качеству. Помнится Рафа уже тренировал выжатый состав с Наполи, где некоторые игроки были уже возрастными, а при Сарри усилились, хотя и продали Игуаина.
В общем Спаллетти на данный момент неплохой вариант для Наполи и нельзя назвать его результаты провальными, видимо Де Лаурентис хочет трофеев, но надо тратить как Ювентус и Интер. Предел Рафы не Кубки, а скудетто.
Был намек, что Наполи может возглавить Бенитес, а сам Де Лаурентис восхищается Рафой.
Хотя не хотел бы чтобы Рафа уходил в Наполи. Во первых потому что Наполи по бюджету уступает Интеру и Ювентусу, во вторых можно взять клуб у которого бюджет лучше и бороться за более крупные трофеи. Сам Серию А не смотрю и хотел бы видеть Рафу в английском клубе, если будет хорошее предложение.
Несмотря на то что Рафа выиграл Кубок Италии, Суперкубок Италии и дошел до 1/2 ЛЕ с Наполи , состав этой команды не меняется по качеству. Помнится Рафа уже тренировал выжатый состав с Наполи, где некоторые игроки были уже возрастными, а при Сарри усилились, хотя и продали Игуаина.
В общем Спаллетти на данный момент неплохой вариант для Наполи и нельзя назвать его результаты провальными, видимо Де Лаурентис хочет трофеев, но надо тратить как Ювентус и Интер. Предел Рафы не Кубки, а скудетто.
Купить Спалетти пару-тройку игроков, включая нормального вратаря, и будет норм. Особенно опорка шатается.
Купить Спалетти пару-тройку игроков, включая нормального вратаря, и будет норм. Особенно опорка шатается.
Руководство рассердилось.
Руководство рассердилось.