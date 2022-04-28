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Клопп договорился о продлении контракта с «Ливерпулем» до 2026 года

вчера, 17:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжит работать с «красными».

По данным источника, немецкий специалист и его тренерский штаб согласовали продление контрактов до 2026 года. Текущая сделка Клоппа рассчитана до 2024 года.

Ожидается, что в ближайшее время о продлении контракта с немецким тренером будет объявлено официально.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 01:00
От добра добра не ищут.
Migelito
Migelito
вчера в 22:50
Если это правда, то это лучшая новость для меня за последнее время. Лучший трансфер для клуба в современной истории
112910415
112910415
вчера в 19:50
и это радует
dok66
dok66
вчера в 19:35
От добра добра не ищут . Клопп нашел свой клуб , клуб нашел своего тренера . И это хорошо .
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:29
Клопп - монополист, просто жалко бросать своё детище, которое он с таким трудом вырастил, а оставлять, собственно, некому(Джеррард ещё свеж, как апрельский ландыш). Короче правильно всё сделал.

Да и Пеп, в скором времени продлит контракт с Сити по тем же причинам, к тому же в других клубах и лигах им друг без друга делать нечего, даром чтоли обнимаются, как голубчики)
Elliada
Elliada ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 18:59
У Клоппа через 2 года контракт заканчивался, а он продлил сейчас. У Гвардиолы контракт через 1 год заканчивается и об контракте ни слова.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:53
Это хорошо для Ливерпуля. Клопп классный тренер.
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:31
Гвардиола никуда не сбежит он доит арабов
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:24
Ну правильно сделал.
Elliada
Elliada
вчера в 18:00
Клопп смекнул, что скоро Гвардиола уйдет и тогда он будет № 1. Поэтому продлил контракт
d1metras
d1metras
вчера в 17:57, ред.
Правильное решение принял, при Юргене Ливерпуль просто машина. Приятно смотреть на их игру) мощная команда!
протон
протон
вчера в 17:48
Клопп как услышал что его в политику зовут, тут же решил подписать новый контракт)))
P.s поздравлениe всем фанатам Ливерпуля.
Клопп и Ливерпуль - история любви, которую хочется наблюдать как можно дольше! Удачи, Юрген, вперёд брать Ньюкасл в субботу!
Elliada
Elliada
вчера в 17:38
Новый Фергюсон
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:35
Ну и хорошо
don_surio
don_surio
вчера в 17:32
Они созданы друг для друга.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:29
Правильное решение.
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