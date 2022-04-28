Клопп договорился о продлении контракта с «Ливерпулем» до 2026 года

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вчера, 17:29

Главный тренер «Ливерпуля» продолжит работать с «красными».

По данным источника, немецкий специалист и его тренерский штаб согласовали продление контрактов до 2026 года. Текущая сделка Клоппа рассчитана до 2024 года.

Ожидается, что в ближайшее время о продлении контракта с немецким тренером будет объявлено официально.