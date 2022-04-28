Клопп договорился о продлении контракта с «Ливерпулем» до 2026 года

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продолжит работать с «красными».
По данным источника, немецкий специалист и его тренерский штаб согласовали продление контрактов до 2026 года. Текущая сделка Клоппа рассчитана до 2024 года.
Ожидается, что в ближайшее время о продлении контракта с немецким тренером будет объявлено официально.
Да и Пеп, в скором времени продлит контракт с Сити по тем же причинам, к тому же в других клубах и лигах им друг без друга делать нечего, даром чтоли обнимаются, как голубчики)
Да и Пеп, в скором времени продлит контракт с Сити по тем же причинам, к тому же в других клубах и лигах им друг без друга делать нечего, даром чтоли обнимаются, как голубчики)