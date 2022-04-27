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Тухель: «Мы приняли уход Рюдигера. Он — уникальная личность»

вчера, 21:57

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о защитнике Антонио Рюдигере, который летом покинет клуб на правах свободного агента.

Не думаю, что это кому-то нравится. Рюдигер сыграл огромную роль за последние полтора сезона при мне. Он вселяет уверенность в игроков в раздевалке. Это уникальная личность, напористый лидер. Он играет на выдающемся уровне. Он любит ответственность.

Мы должны принять это, и мы принимаем это. После его ухода «Челси» продолжит жить. Теперь самое главное, чтобы все завершилось так же, как и в последние полтора года, на максимально возможном уровне.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:45
Тухель умеет подобрать слова: "Он - уникальная личность")))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:19
«Убойная» пара будет Алаба-Рюдигер)
Как никак уже 30-ый год идёт, заработает в Реале хорошо с родным братцем своим
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 22:06
плохая новость( топовый дядька.
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