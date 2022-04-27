Тухель: «Мы приняли уход Рюдигера. Он — уникальная личность»

Главный тренер «Челси» высказался о защитнике , который летом покинет клуб на правах свободного агента.

Не думаю, что это кому-то нравится. Рюдигер сыграл огромную роль за последние полтора сезона при мне. Он вселяет уверенность в игроков в раздевалке. Это уникальная личность, напористый лидер. Он играет на выдающемся уровне. Он любит ответственность.

Мы должны принять это, и мы принимаем это. После его ухода «Челси» продолжит жить. Теперь самое главное, чтобы все завершилось так же, как и в последние полтора года, на максимально возможном уровне.