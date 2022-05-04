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Агент Окладникова: «В „Локомотив“ вообще нет смысла идти»

вчера, 10:23

Алексей Сафонов, агент форварда «Енисея» Андрея Окладникова, рассказал об интересе к своему клиенту.

Предложения есть. Из Премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака». Но мы не торопимся. Надо доиграть сезон и смотреть, кто будет тренерами. Андрею всего 22 года, ему нужно получать больше игрового времени, это важно.

С кем-то встречаться – не значит жениться. Аукцион тоже устраивать не собираемся. В «Локомотив» вообще нет смысла идти. У них и так хорошее нападение, а сейчас взяли еще черногорца. Мы же тоже не вещь, чтобы просто так продаваться.

Надо идти туда, где будешь играть. Кто хочет быть шестым-седьмым нападающим? Конкуренцию никто не отменял, но, когда клуб берет игрока за большие деньги, понятно, что ставить будут его. Так что мы никуда не бегаем.

В идеале – попробовать с «Енисеем» выйти в РПЛ. У Андрея контракт действует еще год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:15
адекватный, рассудительный монолог
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:03
Не всего 22 года, а уже 22 года. И он в пердиве. И он нападающий
gxmdzm986n6r
gxmdzm986n6r
вчера в 10:38
Это его мнение
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:29
Лучше всего выйти в РПЛ вместе с Енисеем.
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