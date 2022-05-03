Агент Гапонова отреагировал на слухи, что его клиент останется в «Крыльях»

Станислав Станиславский, агент защитника «Крыльев Советов» , права на которого принадлежат «Спартаку», прокомментировал информацию о том, что самарский клуб хочет сохранить его клиента после окончания нынешнего сезона.

Сейчас все внимание Ильи сконцентрировано на оставшиеся игры чемпионата, поэтому все разговоры будут только по окончании сезона. На данный момент Илья является игроком «Спартака», в аренде у «Крыльев Советов», поэтому мы в конце сезона сядем и обо всем будем договариваться. Интерес к Гапонову есть не только у «Крыльев Советов», но также и у других команд РПЛ .