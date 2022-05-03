В ЦСКА подтвердили, что клуб ведёт работу по трансферу Языджи

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова агента полузащитника «армейцев» Юсуфа Языджи о том, что московский клуб хочет выкупить права на турецкого футболиста.
Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остаётся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.
Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идёт – и по Юсуфу, и по всем другим контрактным вопросам.