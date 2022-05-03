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В ЦСКА подтвердили, что клуб ведёт работу по трансферу Языджи

вчера, 18:14

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова агента полузащитника «армейцев» Юсуфа Языджи о том, что московский клуб хочет выкупить права на турецкого футболиста.

Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остаётся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.

Очень приятно слышать от агента о желании Юсуфа выиграть с ЦСКА чемпионат в следующем году, но не стоит воспринимать это как новость о трансфере. Работа идёт – и по Юсуфу, и по всем другим контрактным вопросам.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:49
Вроде он уже закончил свою миссию в России...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:32
Ждём официальных заявлений от клуба на подписание контракта с Языджи...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:04
Ведет работу??? Вот доведет до конца, тогда можно будет и трезвонить.
cska1948
cska1948
вчера в 20:02
Агент понимает, что впарить своего клиента за приличные деньги больше никому, кроме ЦСКА, не удастся. Вот и торопит с подписанием контракта, пока в ЦСКА не одумались и не отказались от этой сомнительной покупки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:29
Есть такое изречение "Язык даётся человеку, чтобы иногда скрывать свои мысли" Не тот ли это случай?
beefs
beefs
вчера в 18:24
хорошо когда обоюдное согласие...
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:16
Торопитесь с контрактом
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