В ЦСКА подтвердили, что клуб ведёт работу по трансферу Языджи

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова агента полузащитника «армейцев» о том, что московский клуб хочет выкупить права на турецкого футболиста.

Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае все остаётся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации.