Стала известна сумма, за которую «Ростов» может выкупить Комличенко

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вчера, 19:27

«Ростов» имеет опцию выкупа нападающего у «Динамо».

Нынешний сезон форвард проводит за ростовский клуб на правах аренды. В сделке есть опция выкупа, которая составляет не менее трёх млн евро.

«Ростов» может отказаться от возможного выкупа Комличенко из-за высокой стоимости. Сам нападающий сделает выбор о том, где он хочет продолжить карьеру, после завершения сезона.