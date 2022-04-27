Стала известна сумма, за которую «Ростов» может выкупить Комличенко

«Ростов» имеет опцию выкупа нападающего Николая Комличенко у «Динамо».
Нынешний сезон форвард проводит за ростовский клуб на правах аренды. В сделке есть опция выкупа, которая составляет не менее трёх млн евро.
«Ростов» может отказаться от возможного выкупа Комличенко из-за высокой стоимости. Сам нападающий сделает выбор о том, где он хочет продолжить карьеру, после завершения сезона.
Динамо получит деньги, Коля - игровую практику, а Ростов - русского форварда.
Динамо получит деньги, Коля - игровую практику, а Ростов - русского форварда.