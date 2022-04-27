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Стала известна сумма, за которую «Ростов» может выкупить Комличенко

вчера, 19:27

«Ростов» имеет опцию выкупа нападающего Николая Комличенко у «Динамо».

Нынешний сезон форвард проводит за ростовский клуб на правах аренды. В сделке есть опция выкупа, которая составляет не менее трёх млн евро.

«Ростов» может отказаться от возможного выкупа Комличенко из-за высокой стоимости. Сам нападающий сделает выбор о том, где он хочет продолжить карьеру, после завершения сезона.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:45
Динамо вряд ли что получит. Наверняка, после окончания сезона Коля сам изъявит желание играть за Ростов.
протон
протон
вчера в 21:05
В Динамо он был нулевой, тут раскрылся, это не говорит о том, что он хороший форвард или плохой! Просто разный стиль команд, по разному его вписывали в схемы, по разному наигрывали. Желаем удачи во всех играх, кроме игр с Динамо!))
Динамо получит деньги, Коля - игровую практику, а Ростов - русского форварда.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:34
Не менее - понятие гораздо более растяжимое, чем не более.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29
Ростову он не очень нужен, а в Динамо и подавно.
beefs
beefs
вчера в 19:32
рынок есть рынок, не все зависит от его желания...
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