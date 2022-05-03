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«Крылья Советов» хотят сохранить в команде Глушенкова и Гапонова

вчера, 17:27

«Крылья Советов» хотят сохранить в своём составе футболистов «Спартака» Максима Глушенкова и Илью Гапонова.

Этот сезон оба игрока проводят в самарском клубе на правах аренды. Близкий к футболистам источник рассказал, что Гапонова «Крылья Советов» намерены выкупить. Но с Глушенковым ситуация немного сложнее – его стоимость выше, поэтому самарский клуб попробуют взять игрока повторно в аренду. На данный момент команды ещё не начали переговоры.

Ранее Глушенков заявлял, что определится со своим будущим после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 19:18
Обоим лучше остаться в Крыльях и получать игровую практику.
Не факт, что такая практика будет в Спартаке. Особенно у Гапонова, который даже в свете травм основных ЦЗ ранее не смог закрепиться в старте.
ДСА
ДСА
вчера в 18:26
Если деньги есть - останутся
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:05
Может кто еще клюнет на Глушенкова.
drug01
drug01
вчера в 17:41
Значит они им нужны
dadrail
dadrail
вчера в 17:28
нужно что то придумать
1 984
1 984
вчера в 17:28
Надо договариваться.
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