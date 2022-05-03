«Крылья Советов» хотят сохранить в команде Глушенкова и Гапонова

«Крылья Советов» хотят сохранить в своём составе футболистов «Спартака» Максима Глушенкова и Илью Гапонова.
Этот сезон оба игрока проводят в самарском клубе на правах аренды. Близкий к футболистам источник рассказал, что Гапонова «Крылья Советов» намерены выкупить. Но с Глушенковым ситуация немного сложнее – его стоимость выше, поэтому самарский клуб попробуют взять игрока повторно в аренду. На данный момент команды ещё не начали переговоры.
Ранее Глушенков заявлял, что определится со своим будущим после окончания нынешнего сезона.
Не факт, что такая практика будет в Спартаке. Особенно у Гапонова, который даже в свете травм основных ЦЗ ранее не смог закрепиться в старте.
Не факт, что такая практика будет в Спартаке. Особенно у Гапонова, который даже в свете травм основных ЦЗ ранее не смог закрепиться в старте.