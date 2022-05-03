«Крылья Советов» хотят сохранить в команде Глушенкова и Гапонова

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вчера, 17:27

«Крылья Советов» хотят сохранить в своём составе футболистов «Спартака» и .

Этот сезон оба игрока проводят в самарском клубе на правах аренды. Близкий к футболистам источник рассказал, что Гапонова «Крылья Советов» намерены выкупить. Но с Глушенковым ситуация немного сложнее – его стоимость выше, поэтому самарский клуб попробуют взять игрока повторно в аренду. На данный момент команды ещё не начали переговоры.

Ранее Глушенков заявлял, что определится со своим будущим после окончания нынешнего сезона.