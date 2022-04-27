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Агент Николсона сообщил, при каких обстоятельствах игрок покинет «Спартак»

вчера, 15:56

Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» Шамара Николсона, опроверг слухи, согласно которым ямайский нападающий может покинуть московский клуб.

Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт.

Николсон игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:08
вот и славно
makkie
makkie
вчера в 17:10, ред.
Журналистам давно уже ответили по поводу судьбы легионеров Спартака.
Нет, продолжают лезть с расспросами и донимать агентов.

Давно пора успокоиться и оценивать ситуацию в зависимости от событий в мире. Никто не знает, что произойдет через неделю, а СМИ на несколько месяцев ждут прогнозов.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Если спартак покинет РПЛ то покинет клуб и не один он даже такие как дельфин.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:12
Покинет клуб как пить дать.
Cat01
Cat01
вчера в 16:09
Никто не знает что будет дальше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:08
А в случае вылета в ФНЛ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:08
А зачем он вам вообще нужен.
ABir
ABir
вчера в 16:06
Коротко и по делу
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:03
Соскочит быстрее всех.
beefs
beefs
вчера в 16:02
да он уже прозябает...
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