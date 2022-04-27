Агент Николсона сообщил, при каких обстоятельствах игрок покинет «Спартак»

Кевин Коуэн, агент форварда «Спартака» , опроверг слухи, согласно которым ямайский нападающий может покинуть московский клуб.

Останется ли Шамар в «Спартаке» на следующий сезон? Конечно, он только зимой подписал контракт.

Николсон игрок «Спартака». Нет никаких поводов для сомнений. Никто не знает, что будет дальше. Но на данный момент могу сказать, что он покинет клуб до истечения контракта, только если футбол в России перестанет существовать.