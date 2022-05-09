Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

Защитники «Манчестер Сити» Рубен Диаш, Джон Стоунз и Кайл Уокер пропустят три оставшихся матча сезона АПЛ из-за травм.
Об этом рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.
В заключительных турах «Ман Сити» предстоит сыграть в гостях с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом», а также дома с «Астон Виллой».
Мы же играли треть сезона без трёх основных )) А вам тут три игры и не с топами)) Так что меньше паники)
Мы же играли треть сезона без трёх основных )) А вам тут три игры и не с топами)) Так что меньше паники)