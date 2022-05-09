Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

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сегодня, 09:42

Защитники «Манчестер Сити» , и пропустят три оставшихся матча сезона АПЛ из-за травм.

Об этом рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

В заключительных турах «Ман Сити» предстоит сыграть в гостях с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом», а также дома с «Астон Виллой».