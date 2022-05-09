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Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

сегодня, 09:42

Защитники «Манчестер Сити» Рубен Диаш, Джон Стоунз и Кайл Уокер пропустят три оставшихся матча сезона АПЛ из-за травм.

Об этом рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

В заключительных турах «Ман Сити» предстоит сыграть в гостях с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом», а также дома с «Астон Виллой».

Защитники «Сити» Диаш, Стоунз и Уокер выбыли до конца сезона из-за травм

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:33
Канселу,Зинченко по краям, ну и Лапорт с молодым. Должны выдержать три игры то , с середняками.
Мы же играли треть сезона без трёх основных )) А вам тут три игры и не с топами)) Так что меньше паники)
Igo0rek
Igo0rek ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 11:19
Зинченко едва ли можно назвать полноценной заменой Уокеру, так часто косячит, Диашу вообще равноценной замены даже близко нет.
BDA81
BDA81 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:04
))) я образно говоря. Или вы хотите сравнить состав ВХЮ, где всего 15 человек играют, Лестер и др. Только пять команд более имение могут себе позволить в АПЛ потеряв трёх защитников играть дальше как и играли.
Igo0rek
Igo0rek ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 10:59
Назови пожалуйста три полноценных состава Сити, без потери в качестве игры.
asraeil
asraeil
сегодня в 10:29
Здоровья и быстрее в строй
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:24
Главное что бы нападающие забивали.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:08
печально, и все игроки основы( так еще и Аке пропустит следующую игру. Ферна будет играть в обороне значит, и Зина слева, страшно уже
BDA81
BDA81
сегодня в 09:56
Ну у Сити там три если не четыре состава полноценных,выкрутяться.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:52
Скорейшего выздоровления.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:47
Конец сезона близко...
beefs
beefs
сегодня в 09:46
очень жаль, скорейшего выздоровления...
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