Главный тренер «Вулверхэмптона» заразился коронавирусом

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сегодня, 16:18

Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что главный тренер клуба заразился коронавирусом.

Португальский специалист не отправится с командой на выездной матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», который состоится завтра.