Главный тренер «Вулверхэмптона» заразился коронавирусом

Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что главный тренер клуба Бруну Лаже заразился коронавирусом.
Португальский специалист не отправится с командой на выездной матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», который состоится завтра.
|Челси-:-Вулверхэмптон
|Завтра в 17:00 Не начался
Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что главный тренер клуба Бруну Лаже заразился коронавирусом.
Португальский специалист не отправится с командой на выездной матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», который состоится завтра.