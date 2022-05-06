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Главный тренер «Вулверхэмптона» заразился коронавирусом

сегодня, 16:18
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонЗавтра в 17:00 Не начался

Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщает, что главный тренер клуба Бруну Лаже заразился коронавирусом.

Португальский специалист не отправится с командой на выездной матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги против «Челси», который состоится завтра.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 18:26
Скорейшего выздоровления.
David Young
David Young
сегодня в 16:36
Жаль что так, здоровья ему, и скорейшего выздоровления.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 16:33
Желаем здоровья.
drug01
drug01
сегодня в 16:25
Желаем здоровья
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