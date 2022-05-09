Холанд перейдет в «Манчестер Сити» на этой неделе. Трансфер согласован

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Манчестер Сити».
The Athletic утверждает, что стороны согласовали трансфер, официальное подтверждение состоится на этой неделе. Отмечается, что норвежец согласовал с «Сити» условия личного контракта еще в апреле.
Манкунианский клуб заплатит за переход Холанда 75 млн евро — такова сумма выкупа в контракте футболиста с дортмундским клубом.
При этом Эрлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Сити», но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.
В прошлом месяце сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Холанда.
Лично мне бы хотелось бы его увидеть не в Сити, а где нибудь в Ливерпуле, Реал, Барса или Бавария, но это его личный выбор, и нам остаётся только уважать этот выбор. Удачи Эрлингу в новом клубе и новой лиге, надеюсь не будет травмироваться и будет радовать нас своими голами
И не забывайте, в Сити играл отец Холланда, когда клуб ещё не был цистерной..:)
Лично мне бы хотелось бы его увидеть не в Сити, а где нибудь в Ливерпуле, Реал, Барса или Бавария, но это его личный выбор, и нам остаётся только уважать этот выбор. Удачи Эрлингу в новом клубе и новой лиге, надеюсь не будет травмироваться и будет радовать нас своими голами
И не забывайте, в Сити играл отец Холланда, когда клуб ещё не был цистерной..:)