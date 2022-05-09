Холанд перейдет в «Манчестер Сити» на этой неделе. Трансфер согласован

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сегодня, 11:56

Нападающий дортмундской «Боруссии» перейдет в «Манчестер Сити».

The Athletic утверждает, что стороны согласовали трансфер, официальное подтверждение состоится на этой неделе. Отмечается, что норвежец согласовал с «Сити» условия личного контракта еще в апреле.

Манкунианский клуб заплатит за переход Холанда 75 млн евро — такова сумма выкупа в контракте футболиста с дортмундским клубом.

При этом Эрлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Сити», но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.

В прошлом месяце сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Холанда.