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Холанд перейдет в «Манчестер Сити» на этой неделе. Трансфер согласован

сегодня, 11:56

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Манчестер Сити».

The Athletic утверждает, что стороны согласовали трансфер, официальное подтверждение состоится на этой неделе. Отмечается, что норвежец согласовал с «Сити» условия личного контракта еще в апреле.

Манкунианский клуб заплатит за переход Холанда 75 млн евро — такова сумма выкупа в контракте футболиста с дортмундским клубом.

При этом Эрлинг станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Сити», но его зарплата не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает полузащитник Кевин де Брюйне.

В прошлом месяце сообщалось, что «Реал» отказался от трансфера Холанда.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 12:45
Не только Аллер не заиграл, тот же наш Вернер, который клепал в Германия, Хаверц играл ярче, Йович потерялся в Испании..
Но на Холланда будет интересно поглядеть в АПЛ, может и заиграет, если подойдёт футболу Пепа
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:43, ред.
Ну Агуэро играл лучше Холланда и что? Выйграли они лч?нет да же из группы не выходили.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 12:40
В Апл посмотрим на него,он конечно погнался за деньгами сами знаете что бывает когда гонишься за деньгами,неймар,месси, их куча которые загубили карьеру.
RoArt
RoArt
сегодня в 12:40
Ну хоть не к нам и то хорошо. Посмотрим как Пепа наступит на горло собственной песне. Перестроит команду, а Холланд из лазарета вылазить не будет, колени это не шутка..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:38
неплохой контракт.
Igo0rek
Igo0rek ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 12:32
12 лет назад Сити уже боролся за победу в АПЛ))
Igo0rek
Igo0rek ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 12:31
Вот за это действительно страшно. Я конечно не так скептически смотрю на этот трансфер, как на трансфер Грилиша, но все же опасения есть.
BDA81
BDA81 ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 12:31
    BDA81
    BDA81 ответ shlomo2 (раскрыть)
    сегодня в 12:25
    Главное теперь чтобы паренёк смог заиграть в АПЛ. Многие не смогли этого . Пример нашего Аллера, купили из германий забивного,а получили пустышку. Опять заиграл в Голландий,ходят слухи что сама Бавария может взять его . Так что будем смотреть.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 12:23
    И зачем МЮ он нужен?
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 12:19
    Серьёзное усиление. Будет интересно, как Гвардиола встроит его в игру, ну или перестроит команду. Такого плана игрока у "Сити" как раз сейчас нет. Ну а так что, поздравляю всех фанатов Ман Сити с отличным трансфером. С Эрлингом на остриё Сити станет просто машиной сокрушающей всё и вся. Ну, если и с Холандом Гвардиола Лигу Чемпионов не выиграет, перестану считать его хорошим тренером.

    Лично мне бы хотелось бы его увидеть не в Сити, а где нибудь в Ливерпуле, Реал, Барса или Бавария, но это его личный выбор, и нам остаётся только уважать этот выбор. Удачи Эрлингу в новом клубе и новой лиге, надеюсь не будет травмироваться и будет радовать нас своими голами

    И не забывайте, в Сити играл отец Холланда, когда клуб ещё не был цистерной..:)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:17
    В отличие от Новосельцева, Набиуллина, Полоза, Заболотного, Цаллагова, Юсупова и еще полтора десятка других, которые пошли в Зенит исключительно из любви к белым ночам, Дворцовой пл, Эрмитажу и иным прелестям С. Петербурга.
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    сегодня в 12:11
    Теперь все.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:10
    Конечно за деньгами, именно за ними! Сити же не один из лучших клубов мира, который борется за все трофеи, при этом играя в самой интенсивной и зрелищной лиге мира, и футболиста может заманить только деньгами.

    Вот то ли дело Зенит, туда футболисты идут не за деньгами, а за почетным званием чемпиона РПЛ.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 12:06
    Рад что парень всё таки решил себя проверить в АПЛ,а не в кардебалет лиге. Посмотрим теперь из какого теста он сделан. Удачи ему.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:05
    Тогда выбрал бы МЮ))) А в сити идут за трофеями в первую очередь)
    старина
    старина
    сегодня в 12:03
    Ну,поглядим,как Викинг заиграет в Англии.И спасибо за голы в составе Боруссии
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 12:01
    Пожалуй ,то что нужно МС,топ форвард,а не всякие Жезусы
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:58
    Пошёл за деньгами...
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