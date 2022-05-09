«Барса» хочет подписать Силву из «Ман Сити». Бернарду открыт для перехода

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сегодня, 11:23

«Барселона» определила полузащитника «Манчестер Сити» в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонской команды Хави хочет заполучить еще одного игрока в центр поля, и 27-летний хавбек соответствует всем требованиям специалиста.

Отмечается, что Бернарду не против покинуть Английскую Премьер-лигу этим летом, так как хочет быть ближе к своей семье в Португалии.

Также ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала детали контракта с вингером «Лидса».