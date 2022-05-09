Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

«Барса» хочет подписать Силву из «Ман Сити». Бернарду открыт для перехода

сегодня, 11:23

«Барселона» определила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер каталонской команды Хави хочет заполучить еще одного игрока в центр поля, и 27-летний хавбек соответствует всем требованиям специалиста.

Отмечается, что Бернарду не против покинуть Английскую Премьер-лигу этим летом, так как хочет быть ближе к своей семье в Португалии.

Также ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала детали контракта с вингером «Лидса».

Все новости
СлухиХоланд уже уведомил «Боруссию», что уходит из клуба
Сегодня, 12:31
СлухиХоланд перейдет в «Манчестер Сити» на этой неделе. Трансфер согласован
Сегодня, 11:56
Слухи«Реал» хочет подписать Тчуамени летом 2023 года
Сегодня, 10:57
Слухи«Атлетико» хочет подписать защитника «Ман Юнайтед»
Сегодня, 08:56
СлухиАгент Вагнера прокомментировал, может ли игрок вернуться в ЦСКА
Вчера, 17:43
СлухиКонте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника Меле
Вчера, 16:45
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:14
Ну зачем?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:07
А ценник то потянут?
Bensurr
Bensurr
сегодня в 11:44
Барса уже всех напов скупила
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:37
Хороший полузащитник.
FenixSL
FenixSL ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 11:36
с чего вдруг то?
тренеру знающему что делать, он точно уступит
что уже на практике сколько раз успел доказать)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:28
Хави знает что делает
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:25
Да кому нужна эта Барселона, неудачники !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 