«Барса» хочет подписать Силву из «Ман Сити». Бернарду открыт для перехода

«Барселона» определила полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, главный тренер каталонской команды Хави хочет заполучить еще одного игрока в центр поля, и 27-летний хавбек соответствует всем требованиям специалиста.
Отмечается, что Бернарду не против покинуть Английскую Премьер-лигу этим летом, так как хочет быть ближе к своей семье в Португалии.
Также ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала детали контракта с вингером «Лидса».
тренеру знающему что делать, он точно уступит
что уже на практике сколько раз успел доказать)
тренеру знающему что делать, он точно уступит
что уже на практике сколько раз успел доказать)