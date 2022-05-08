Агент Вагнера прокомментировал, может ли игрок вернуться в ЦСКА

Агент игрока Вагнера Лава, выступающего за «Мидтьюлланд», Эвандро Феррейра оценил шансы возвращения своего клиента в ЦСКА.
Пока что мы ничего не знаем, однако все может быть. Давайте дождемся конца сезона, чтобы узнать новую веху в карьере Вагнера.
Желтуха не желтуха, а еще совсем недавно Вагнер мог вернуться в цска в качестве игрока - даже агент подтверждал вероятность. Но не срослось.
Желтуха не желтуха, а еще совсем недавно Вагнер мог вернуться в цска в качестве игрока - даже агент подтверждал вероятность. Но не срослось.
Зачем бразилец вообще нужен в Москве? Был отличным игроком, а сейчас от него какая помощь может быть?
Зачем бразилец вообще нужен в Москве? Был отличным игроком, а сейчас от него какая помощь может быть?
нынешний ЦСКА это сборище позорников
хотя почему ЦСКА..РПЛ
а Вагнер феноменален!
нынешний ЦСКА это сборище позорников
хотя почему ЦСКА..РПЛ
а Вагнер феноменален!