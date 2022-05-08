Агент Вагнера прокомментировал, может ли игрок вернуться в ЦСКА

Агент игрока , выступающего за «Мидтьюлланд», Эвандро Феррейра оценил шансы возвращения своего клиента в ЦСКА .

Пока что мы ничего не знаем, однако все может быть. Давайте дождемся конца сезона, чтобы узнать новую веху в карьере Вагнера.