Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Вагнера прокомментировал, может ли игрок вернуться в ЦСКА

сегодня, 17:43

Агент игрока Вагнера Лава, выступающего за «Мидтьюлланд», Эвандро Феррейра оценил шансы возвращения своего клиента в ЦСКА.

Пока что мы ничего не знаем, однако все может быть. Давайте дождемся конца сезона, чтобы узнать новую веху в карьере Вагнера.

Все новости
СлухиКонте хочет видеть в «Тоттенхэме» защитника Меле
Сегодня, 16:45
Слухи«Ливерпуль» опережает «Реал» в борьбе за трансфер Тчуамени
Сегодня, 15:24
СлухиЗащитником «Аякса» Тальяфико интересуются три клуба
Сегодня, 15:06
Слухи«Лестер» и «Челси» соперничают за трансфер Бремера из «Торино»
Сегодня, 13:55
Слухи«Ювентус» готов продать Де Винтера летом
Сегодня, 13:40
СлухиСын Тюрама может перейти в «Интер»
Сегодня, 13:37
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:26
Поскольку мне реальная ситуация известна получше, то могу сказать тебе ( по секрету), что последняя относительно реальная возможность увидеть Вагнера в ЦСКА была 6 лет назад. Это "относительно недавно" ? По моему совсем давно. Да и то до конкретики дело не дошло.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:17
Чуть ли не каждый год новости всплывают.
Желтуха не желтуха, а еще совсем недавно Вагнер мог вернуться в цска в качестве игрока - даже агент подтверждал вероятность. Но не срослось.
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:16
А ты пишешь о Спартаке, чтобы не обсуждать цска?
Capral
Capral
сегодня в 20:10
Мало коням Березуцких, так еще решили и старпёром побаловать публику....
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 20:09
Если только скаутом в южно-американском регионе )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:48
Сватают спартаковские политработники, чтобы отвлечь вас от проблем спартака.
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 19:30
Не знаю как и что кто думает, но думаю я, что Вагнера имеет смысл взять в тренерский штаб для тренировки нападающих. Не могу вспомнить ни одно имя в ЦСКА нападающего, который после Вани реально был нападающим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:09
А что ты понимаешь под словом "!сватают" ? Кто его сватает! Гинер четко сказал еще три года назад, что Вагнера в ЦСКА не будет. И после этого кто то сватает? Я не верю, что ты такой наивный и не понимаешь, что это байки не более того. Однако поддерживаешь эту желтизну. Жаль.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:31
Гинер давно положил болт на легенду. Поздно пить Боржоми, когда все отвалилось.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:31
Да уж хватит, наверное.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:24
В сегодняшнем ЦСКА Ваня был бы лучшим в атаке и засунул бы запазуху всяких Заболотных и Ядзыжи. Но вряд ли его переход уже состоится. Надо было года 2-3 назад.
протон
протон
сегодня в 18:20
Великий игрок которого помнят и уважают абсолютно все! Даже в его возрасте он до сих пор сеет панику и ужас. Думаю трансфер Лава в ЦСКА действительно остаётся одним из лучших в истории Российского футбола!
lotsman
lotsman
сегодня в 18:18
Как начнёт собираться на пенсию, так и приедет.
tims
tims
сегодня в 18:17
Вагнера надо было возвращать три года назад. Хотя даже сейчас он на голову выше Заболотного...
makkie
makkie
сегодня в 18:16
Каждый год Вагнера в цска сватают, а воз и ныне там.
Зачем бразилец вообще нужен в Москве? Был отличным игроком, а сейчас от него какая помощь может быть?
shlomo
shlomo
сегодня в 18:11
Думаю, что и он сам не захочет
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:10
Ваня все равно лучше даже сейчас всех наших напов! Но возраст!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:08
Может к нему пришла вторая молодость.
ABir
ABir
сегодня в 18:03
В России увеличили пенсионный возраст, пусть возвращается.
memphis
memphis
сегодня в 18:03
Зачем портить себе имя и светлую память?
drug01
drug01
сегодня в 18:00
Зачем эти шутки
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:56
Это уже не смешно!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:53
Очередной раз он всплывает
ae5m3a5kwm35
ae5m3a5kwm35
сегодня в 17:52
Ни о чем
Loko57
Loko57
сегодня в 17:50
По-моему это смешно!
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:49
он игрок такого таланта, что хоть в 60 будет играть лучше дуболомов
нынешний ЦСКА это сборище позорников
хотя почему ЦСКА..РПЛ

а Вагнер феноменален!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:45
Поздновато уже.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 