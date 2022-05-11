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Каррагер: «Я не отпущу Мане в „Баварию“»

сегодня, 08:48

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о своем отношении к нападающему команды Садио Мане.

Мане – мой любимый футболист, когда я смотрю игры «Ливерпуля» в качестве болельщика. В нём что-то есть. Он и Салах здесь играют уже пять лет. Они ни разу не получали серьезные травмы. Они каждую неделю выходят на поле, играют по 90 минут, улучшая каждый раз свои показатели статистики. Их труд на благо этого футбольного клуба просто неоценим. Я большой поклонник Мане. Точно говорю, что он никуда не уйдет. Я не отпущу его в «Баварию». Ему придётся иметь дело со мной.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 09:16
Верные слова.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:11
продадим мане, купим Бовена из Вест-Хэма и освежим атаку
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:08
В капиталистическом мире говорить о каких то "отпущу" ..."не отпущу" - глупо......
Бавария при желании даст такие коврижки что Каррагер лично...пешком... на горбу отнесёт Мане из Ливерпуля в Мюнхен...при чём в припрыжку...и рассказывая всем как он всегда мечтал увидеть Мане в Бундеслиге....
asraeil
asraeil
сегодня в 09:03
Сильно сказал...:)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:00
Он наш, и все!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 08:59
Все верно.
протон
протон
сегодня в 08:58
Мане с приходом Диаса очень круто на ложной девятке играет. Даже круче праймового Фирмино. Ну и Диас зверь - как вписался с ходу!
Это сейчас Мане любимый игрок всех болельщиков Ливерпуля. А ведь после покупки Диаса, некоторые болелы утверждали что Мане теперь присядет на банку.
протон
протон
сегодня в 08:57
Бавария и Барса: Ливерпуль, опути Мане!
Каррагер: нипутю!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 08:57
И почему это?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:51
Эмоционально сказано
92bdjp6fh34d
92bdjp6fh34d
сегодня в 08:50
Отпускалка у тебя ещё не выросла
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