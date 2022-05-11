Каррагер: «Я не отпущу Мане в „Баварию“»

Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал о своем отношении к нападающему команды .

Мане – мой любимый футболист, когда я смотрю игры «Ливерпуля» в качестве болельщика. В нём что-то есть. Он и Салах здесь играют уже пять лет. Они ни разу не получали серьезные травмы. Они каждую неделю выходят на поле, играют по 90 минут, улучшая каждый раз свои показатели статистики. Их труд на благо этого футбольного клуба просто неоценим. Я большой поклонник Мане. Точно говорю, что он никуда не уйдет. Я не отпущу его в «Баварию». Ему придётся иметь дело со мной.