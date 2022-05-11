Каррагер: «Я не отпущу Мане в „Баварию“»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о своем отношении к нападающему команды Садио Мане.
Мане – мой любимый футболист, когда я смотрю игры «Ливерпуля» в качестве болельщика. В нём что-то есть. Он и Салах здесь играют уже пять лет. Они ни разу не получали серьезные травмы. Они каждую неделю выходят на поле, играют по 90 минут, улучшая каждый раз свои показатели статистики. Их труд на благо этого футбольного клуба просто неоценим. Я большой поклонник Мане. Точно говорю, что он никуда не уйдет. Я не отпущу его в «Баварию». Ему придётся иметь дело со мной.
Бавария при желании даст такие коврижки что Каррагер лично...пешком... на горбу отнесёт Мане из Ливерпуля в Мюнхен...при чём в припрыжку...и рассказывая всем как он всегда мечтал увидеть Мане в Бундеслиге....
Бавария при желании даст такие коврижки что Каррагер лично...пешком... на горбу отнесёт Мане из Ливерпуля в Мюнхен...при чём в припрыжку...и рассказывая всем как он всегда мечтал увидеть Мане в Бундеслиге....
Это сейчас Мане любимый игрок всех болельщиков Ливерпуля. А ведь после покупки Диаса, некоторые болелы утверждали что Мане теперь присядет на банку.
Это сейчас Мане любимый игрок всех болельщиков Ливерпуля. А ведь после покупки Диаса, некоторые болелы утверждали что Мане теперь присядет на банку.
Каррагер: нипутю!
Каррагер: нипутю!