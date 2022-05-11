Моуриньо: «На этот раз я не могу сказать, что я особенный»

Главный тренер «Ромы» поделился эмоциями от своего увольнения из «Тоттенхэма» в 2021 году.

На данном этапе я на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет негативных эмоций. Принимаю все как есть. Да, это было очень неприятно. Я с юмором реагирую, когда веду диалог с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Всегда нахожу место шутке про выход в финал Лиги конференций.

Надеюсь, на этот раз я не буду уволен, ибо подобное случается не со многими наставниками. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, поскольку такое со мной происходило. Я на жалею. Я не обижен. В «Тоттенхэме» немало хороших людей, желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Думаю, что для человека с моей карьерой и историей это было странно. Впрочем, это проложило мне дорогу в Рим. Я счастлив быть в Риме.