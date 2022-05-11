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Моуриньо: «На этот раз я не могу сказать, что я особенный»

сегодня, 08:15

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился эмоциями от своего увольнения из «Тоттенхэма» в 2021 году.

На данном этапе я на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет негативных эмоций. Принимаю все как есть. Да, это было очень неприятно. Я с юмором реагирую, когда веду диалог с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Всегда нахожу место шутке про выход в финал Лиги конференций.

Надеюсь, на этот раз я не буду уволен, ибо подобное случается не со многими наставниками. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, поскольку такое со мной происходило. Я на жалею. Я не обижен. В «Тоттенхэме» немало хороших людей, желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Думаю, что для человека с моей карьерой и историей это было странно. Впрочем, это проложило мне дорогу в Рим. Я счастлив быть в Риме.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 09:07
Сдулся Маур
Gahi
Gahi
сегодня в 09:06
«Все дороги ведут в Рим», Жозе Моуриньо может вновь сказать я Особенный, после Финала Лиги Конференций УЕФА 2022 года. Куда он пробился со своей командой "Рома", первого в истории розыгрыша Лиги Конференций УЕФА, где встретиться с командой "Фейеноорд" из Нидерландов. А для этого нужно сделать один самый важный шаг одержать победу, чтобы вписать своё имя первым из тренеров нового турнира для футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Матч пройдёт 25 мая 2022 на стадионе «Арена Комбетаре» в городе Тиране, Албания. Но и самое главное, что Победитель этого турнира квалифицируется в групповой этап Лиги Европы УЕФА следующего сезона. Так что у команды Жозе Моуриньо есть все основания, чтобы быть достаточно мотивированными, чтобы стать первыми нового турнира для клубов УЕФА. После чего Жозе Моуриньо может громогласно сказать вновь как когда-то, Я Особенный!
протон
протон
сегодня в 09:02
Конкретно увольнение прямо перед финалом да, странное. Однако сам весь период в шпорах был для клуба ужасен. Моур пришел и просто загнал команду в еще бОльшую яму, что было очевидно заранее и о чем я говорил перед назначением.
Игры никакой не было, игроки не понимали во что они играют. И если бы вдруг нечаянно Жозе выиграл бы тот финал, то намного страннее было бы увольнять его после победы. И оставлять уже нельзя было
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:58
Потерял квалификацию
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:56
Ты никогда не был им
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:28
В Роме тоже не особо получается. Вся надежда не еврокубок.
beefs
beefs
сегодня в 08:25
счастлив где находишься..
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