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Невилл: «В чемпионской гонке ещё ничего не ясно»

сегодня, 12:43

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не завершена.

Уверен, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут помешать «Манчестер Сити». «Горожане» подходят к играм против клубов, которые могут уколоть их, особенно после повреждения Рубена Диаша. Обе команды провели достойный сезон. Это мощные соперники.

«Сити» нужно будет максимально проявить себя. Связка в центре обороны распалась. Это увеличивает шансы «Ливерпуля». Я действительно думаю, что гонка за титулом еще не завершена. Еще ничего не ясно.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:58
Это тот Ыксперт, который не раз давал глупые прогнозы?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 13:00
Ясно Ясон!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 12:58
Норвич станет чемпионом)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:48
А походу всё так и останется
ДСА
ДСА
сегодня в 12:45
Для МЮ она точно завершена.
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