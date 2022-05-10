Невилл: «В чемпионской гонке ещё ничего не ясно»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не завершена.

Уверен, что «Вулверхэмптон» или «Вест Хэм» могут помешать «Манчестер Сити». «Горожане» подходят к играм против клубов, которые могут уколоть их, особенно после повреждения Рубена Диаша. Обе команды провели достойный сезон. Это мощные соперники.

«Сити» нужно будет максимально проявить себя. Связка в центре обороны распалась. Это увеличивает шансы «Ливерпуля». Я действительно думаю, что гонка за титулом еще не завершена. Еще ничего не ясно.