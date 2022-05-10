Эвра: «В „Манчестер Сити“ идут только ради денег»

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом» после встречи этих команд в полуфинале Лиги чемпионов.
«Ман Сити» напоминает мне ПСЖ. Эти клубы держатся лишь на деньгах.
У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть еще и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них.
Что-то я не помню таких разговоров про тот же Челси в конце нулевых. Видимо, Сити слишком успешен, что зависть так и прет.
Есть ли хоть один игрок, который при одинаковой зарплате выберет МЮ, а не Сити? Разве что сумасшедший.
Помимо истории, которая была бурной где-то и когда-то, есть конкретное настоящее, которое подчас бывает куда важнее. У "МЮ" вот великая история, но блеклое настоящее, а у "Сити" не такая насыщенная судьба, но в наше время это один из лучших клубов мира, выступая за который можно бороться за все трофеи. За этим туда и идут.
Ну какой смысл постоянно кичиться историей клуба? Будь я футболистом, между "МЮ" и "МС" выбрал бы горожан, а не манкунианцев. Какое мне дело, что в "Юнайтед" была великая история с Фергюсоном, если сейчас классный футбол и удовлетворение амбиций мне куда проще будет получить именно в "МС"?
Что-то я не помню таких разговоров про тот же Челси в конце нулевых. Видимо, Сити слишком успешен, что зависть так и прет.
Есть ли хоть один игрок, который при одинаковой зарплате выберет МЮ, а не Сити? Разве что сумасшедший.
Помимо истории, которая была бурной где-то и когда-то, есть конкретное настоящее, которое подчас бывает куда важнее. У "МЮ" вот великая история, но блеклое настоящее, а у "Сити" не такая насыщенная судьба, но в наше время это один из лучших клубов мира, выступая за который можно бороться за все трофеи. За этим туда и идут.
Ну какой смысл постоянно кичиться историей клуба? Будь я футболистом, между "МЮ" и "МС" выбрал бы горожан, а не манкунианцев. Какое мне дело, что в "Юнайтед" была великая история с Фергюсоном, если сейчас классный футбол и удовлетворение амбиций мне куда проще будет получить именно в "МС"?
у манков красных бомбит так как сити занял как раз их место в биг4 ,
да и не сказать что у юнатед денег меньше - они всегда были богатейшим клубом англии собственно это не помешало им стать главными неудачниками десятилетия , стоит так-же учесть что самые громкие трансы в апл с начала 90-х до прихода абрамовича осуществлял именно юнытед ,
единственное что не устраивает меня в ситуации сити это их соскок за нарушение правил 2012-14 годах ведь именно тогда они закупились важнейшими игроками благодаря которым выигрывали внутренние титулы , но увы это осталось безнаказано в итоге (признание вины и штраф 20+ лям )это не сопоставимое наказание с прибылью которую клуб получил да еще и взял медали которые могли достаться другим (и кстати ман юнайтед тоже могли забрать одну из них)
у манков красных бомбит так как сити занял как раз их место в биг4 ,
да и не сказать что у юнатед денег меньше - они всегда были богатейшим клубом англии собственно это не помешало им стать главными неудачниками десятилетия , стоит так-же учесть что самые громкие трансы в апл с начала 90-х до прихода абрамовича осуществлял именно юнытед ,
единственное что не устраивает меня в ситуации сити это их соскок за нарушение правил 2012-14 годах ведь именно тогда они закупились важнейшими игроками благодаря которым выигрывали внутренние титулы , но увы это осталось безнаказано в итоге (признание вины и штраф 20+ лям )это не сопоставимое наказание с прибылью которую клуб получил да еще и взял медали которые могли достаться другим (и кстати ман юнайтед тоже могли забрать одну из них)