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Эвра: «В „Манчестер Сити“ идут только ради денег»

сегодня, 15:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Бывший защитник МЮ Патрис Эвра сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом» после встречи этих команд в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ман Сити» напоминает мне ПСЖ. Эти клубы держатся лишь на деньгах.

У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть еще и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 16:12, ред.
Нужно оговориться, что все это пока шейхи банкуют. Бренд МЮ все ещё куда дороже МС и Эвра "прав" в том смысле, что, если бы шейхи взяли не скучного Пепа, а рок-н-рольщика Клоппа в свое время, популярность МС в мире могла быть куда выше.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:11
Но и команду там создали конкурентоспособную
Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:07
Понятно, с Эвра историю не создашь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:07
То есть Санчо, Погба и подобный пафосный сброд в МЮ ради ромбика на футболке переходили?)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:54, ред.
а в МЮ за хлеб играют и воду))))
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 15:49
сити молодцы , они сейчас делают себе историю на будущее
у манков красных бомбит так как сити занял как раз их место в биг4 ,
да и не сказать что у юнатед денег меньше - они всегда были богатейшим клубом англии собственно это не помешало им стать главными неудачниками десятилетия , стоит так-же учесть что самые громкие трансы в апл с начала 90-х до прихода абрамовича осуществлял именно юнытед ,
единственное что не устраивает меня в ситуации сити это их соскок за нарушение правил 2012-14 годах ведь именно тогда они закупились важнейшими игроками благодаря которым выигрывали внутренние титулы , но увы это осталось безнаказано в итоге (признание вины и штраф 20+ лям )это не сопоставимое наказание с прибылью которую клуб получил да еще и взял медали которые могли достаться другим (и кстати ман юнайтед тоже могли забрать одну из них)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:47
Завидует.
vova505
vova505
сегодня в 15:46
Ну и я с этим заявлением и сравнением совсем не согласен
Сити реально играет, на ПСЖ неприятно смотреть иной раз
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:41
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 15:40
    Ну сити клуб без истории, они начинают писать историю только шас, посмотрите Де Брюйне, Фернандиньо,Агуэро у них легенды.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 15:39
    Христофор Колумб, ты ли это?
    протон
    протон
    сегодня в 15:29
    Сейчас из-за денег идут как раз в МЮ, Патрис. У Сити и Гвардиола, и постоянная борьба за чемпионство с финальными стадиями ЛЧ.
    Что-то я не помню таких разговоров про тот же Челси в конце нулевых. Видимо, Сити слишком успешен, что зависть так и прет.
    Есть ли хоть один игрок, который при одинаковой зарплате выберет МЮ, а не Сити? Разве что сумасшедший.
    Помимо истории, которая была бурной где-то и когда-то, есть конкретное настоящее, которое подчас бывает куда важнее. У "МЮ" вот великая история, но блеклое настоящее, а у "Сити" не такая насыщенная судьба, но в наше время это один из лучших клубов мира, выступая за который можно бороться за все трофеи. За этим туда и идут.
    Ну какой смысл постоянно кичиться историей клуба? Будь я футболистом, между "МЮ" и "МС" выбрал бы горожан, а не манкунианцев. Какое мне дело, что в "Юнайтед" была великая история с Фергюсоном, если сейчас классный футбол и удовлетворение амбиций мне куда проще будет получить именно в "МС"?
    allemz
    allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 15:26
    В том-то и дело, что никто. Эта попущенная чушка пытается придать своему мнению значимость такими детскими выпадами уровня школьных обсуждений за гаражами. Однако, даже такая детская речевая лажа попадает на первые линии газет.
    Ему 41 год, а показатель IQ так и не сдвинулся с мертвой точки
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 15:19
    естественно
    allemz
    allemz ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    сегодня в 15:18, ред.
    Так это его излюбленная манера, когда происходит какое-то яркое футбольное событие, он всегда свой нос сует ради хайпа, вставляя жесткие реплики (независимо от реального положения дел), играя на чувствах рядовых и более восприимчивых фанатов, черногривый зависит от своих подписчиков, клоун раздетый
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 15:18
    Разные цели
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:17
    Приличный клуб... Хорошие игроки... Зарплата...
    Что ещё надо для предпенсионной подготовки?))
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 15:16
    Кто спрашивал мнение этой посредственности?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 15:15
    Да ладно, перестань, не позорься.
    allemz
    allemz
    сегодня в 15:12
    Умственно отсталый негр, что раньше, что сейчас, мнение не изменилось
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 15:07
    Туда идут за трофеями!
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