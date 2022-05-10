Эвра: «В „Манчестер Сити“ идут только ради денег»

Бывший защитник МЮ сравнил «Манчестер Сити» с «Реалом» после встречи этих команд в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ман Сити» напоминает мне ПСЖ . Эти клубы держатся лишь на деньгах.

У «Реала» тоже есть деньги, но у них есть еще и история. У «Манчестер Сити» есть только деньги, и игроки идут туда только ради них.