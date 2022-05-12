Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Тренер «Ньюкасла» сообщил, что клуб не будет делать крупные трансферы летом

сегодня, 18:19

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сообщил, что клуб не сможет потратить внушительные суммы на трансферы предстоящим летом.

У нас есть ограничения по финансовому фейр-плэй. Мы не можем просто пойти и потратить деньги на игроков, как, возможно, команды могли бы сделать в прошлом, и полностью изменить свой состав в течение одного трансферного окна.

Для нас это не вариант. Чем больше денег вы тратите в одном окне, тем больше это влияет на вашу способность затем тратить в других окнах. Правила существуют для того, чтобы правильно управлять игрой, и мы должны следовать этому, так что это действительно влияет на наши планы.

Но это не значит, что у нас совсем нет амбиций. Мы хотим попытаться привлечь нужных игроков, тех, кто будет гордиться тем, что носит нашу футболку, игроков, которые могут изменить ситуацию.

Мы хорошо понимаем, что нам нужно сменить состав и внести улучшения, но это будет непросто.

Ранее появлялась информация, что «Ньюкасл» интересуется российским форвардом.

Все новости
Официально«Майнц» выкупил права на полузащитника «Айнтрахта»
Сегодня, 11:58
Хамес подтвердил информацию, что он хочет вернуться в Европу
Вчера, 17:06
Официально«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере нападающего «Зальцбурга»
10 мая Фото
Официально«Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда
10 мая
Хави высказался о переходе Холанда в «Манчестер Сити»
09 мая
ОфициальноЧемпион мира Маттиас Гинтер перешёл во «Фрайбург»
04 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 20:08
дык им Шип не грозит
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 19:07
Вот посмотрим потом.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:38
Лукавит. Вон шейхи из других клубов вертят этот фейр плей как хотят. Что Сити что ПСЖ. Думаю и Ньюкасл будет прилично усиливаться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:34, ред.
В чем проблема, делайте, как МС - подписывайте официально бесплатно игроков, как они подписали Ляпорта, который сам принес руководству "Атлетика" 65 лямов своего выкупа, вешайте космические контракты с родственниками владельца.))
beefs
beefs
сегодня в 18:25
В чемпионшипе и этот состав пойдет...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:21
Ну на нет как говорится и разговоров нет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:20
Значит результаты останутся на прежнем уровне
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 