Тренер «Ньюкасла» сообщил, что клуб не будет делать крупные трансферы летом

Главный тренер «Ньюкасла» сообщил, что клуб не сможет потратить внушительные суммы на трансферы предстоящим летом.

У нас есть ограничения по финансовому фейр-плэй. Мы не можем просто пойти и потратить деньги на игроков, как, возможно, команды могли бы сделать в прошлом, и полностью изменить свой состав в течение одного трансферного окна.

Для нас это не вариант. Чем больше денег вы тратите в одном окне, тем больше это влияет на вашу способность затем тратить в других окнах. Правила существуют для того, чтобы правильно управлять игрой, и мы должны следовать этому, так что это действительно влияет на наши планы.

Но это не значит, что у нас совсем нет амбиций. Мы хотим попытаться привлечь нужных игроков, тех, кто будет гордиться тем, что носит нашу футболку, игроков, которые могут изменить ситуацию.

Мы хорошо понимаем, что нам нужно сменить состав и внести улучшения, но это будет непросто.