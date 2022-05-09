Хави высказался о переходе Холанда в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями о предстоящем переходе форварда «Боруссии» в «Манчестер Сити».

Не буду много говорить об этом, чтобы не проявить неуважение по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них.

Если он действительно переходит в «Сити», то из-за финансовых трудностей [«Барсы»], не сомневаюсь.

Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам.