Хави высказался о переходе Холанда в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о предстоящем переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».
Не буду много говорить об этом, чтобы не проявить неуважение по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них.
Если он действительно переходит в «Сити», то из-за финансовых трудностей [«Барсы»], не сомневаюсь.
Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам.
И Холланду,чтобы конкурировать с Мбаппе нужно в другой клуб, и будет противостояние аля Роналду-месси.
И Холланду,чтобы конкурировать с Мбаппе нужно в другой клуб, и будет противостояние аля Роналду-месси.
Не нужно экспериментировать. Там с атакой итак всё хорошо.
А с Мбаппе вообще Царь Пушка будет !!!)
Не нужно экспериментировать. Там с атакой итак всё хорошо.
А с Мбаппе вообще Царь Пушка будет !!!)