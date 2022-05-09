Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2021/2022

Хави высказался о переходе Холанда в «Манчестер Сити»

сегодня, 14:50

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями о предстоящем переходе форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

Не буду много говорить об этом, чтобы не проявить неуважение по отношению к другим проектам. Хорош не только наш проект. «Сити» берет трофеи, борется за них.

Если он действительно переходит в «Сити», то из-за финансовых трудностей [«Барсы»], не сомневаюсь.

Врать не буду, осуществить этот трансфер было тяжело по финансовым причинам.

Все новости
ОфициальноЧемпион мира Маттиас Гинтер перешёл во «Фрайбург»
04 мая Фото
Артета: «„Арсенал“ хочет сделать свой стартовый состав сильнее»
02 мая
ОфициальноИвелин Попов — игрок «Левски»
28 апреля
«Он очень дорогой». Лапорта отрицает возможность перехода Холанда в «Барсу»
27 апреля
Тухель подтвердил, что Рюдигер решил покинуть «Челси»
24 апреля
Директор «Арсенала» рассказал о трансферных планах клуба
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:33
Любой здравомыслящий человек знает, что Реал и Барселона по ряду причин привлекательнее английских и тем более других команд. Другие команды могут переманить игроков только за счет финансов. Для меня это очевидный факт. Так что, по сути Хави прав!
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 15:59
В Реал ему не надо,и Реалу он не нужен.Есть Бенз-Вини-Родриго, и если придет Мбаппе даже одному сесть придется на скамью запасных.

И Холланду,чтобы конкурировать с Мбаппе нужно в другой клуб, и будет противостояние аля Роналду-месси.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 15:35, ред.
В Реале он точно не нужен.
Не нужно экспериментировать. Там с атакой итак всё хорошо.
А с Мбаппе вообще Царь Пушка будет !!!)
456zp59ym2v5
456zp59ym2v5
сегодня в 15:24
Тебе бы лучше о своих синегранатовых проблемах подумать
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:01
Так хотя бы не Реал Мадрид, образно говоря, будет крутить рулетку.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:00
Как бы не было тяжело но перешёл.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:58
Очень даже возможно что он и не сможет оправдать тех огромных вложений 💰 💰 💰 !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 