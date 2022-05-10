Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда

сегодня, 17:39

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о переходе нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.

«Манчестер Сити» может подтвердить, что мы достигли принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Эрлинга Холанда в наш клуб 1 июля 2022 года.

Трансфер по-прежнему зависит от окончательного согласования клубом условий с игроком.

Все новости
Официально«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере нападающего «Зальцбурга»
Сегодня, 18:47 Фото
Хави высказался о переходе Холанда в «Манчестер Сити»
Вчера, 14:50
ОфициальноЧемпион мира Маттиас Гинтер перешёл во «Фрайбург»
04 мая Фото
Артета: «„Арсенал“ хочет сделать свой стартовый состав сильнее»
02 мая
ОфициальноИвелин Попов — игрок «Левски»
28 апреля
«Он очень дорогой». Лапорта отрицает возможность перехода Холанда в «Барсу»
27 апреля
Сортировать
Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 19:23
думаю, что гвардиола не очень радуется...
кингконг только с виду страшный, а в основном бесполезный, купили кота в мешке..
сделка напоминает продажу кокорина...)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 19:13
Возможно, ты прав. Но посмотрим , чем всё это закончится.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:32
Гвардиола уже третий миллиард трансферных денег разменял? или пока нет?
Сергей19
Сергей19
сегодня в 18:30
Посмотрим станет он ли мировой звездой?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 18:28
Дзюбой на худой конец
juvenale
juvenale
сегодня в 18:27
сколько он будет в год получать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:23
То есть ещё не доработан контракт до конца.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 18:22
Все такие радостные. Хочу напомнить, что всю вторую половину он то лечился, то был на поле тенью самого себя. Мне кажется, Дортмунд очень вовремя провернул эту сделку. Холланда можно заменить тем же самым Патриком Шиком из Байера.
dok66
dok66
сегодня в 18:21
АПЛ - серьезная лига . Сможет ли там закрепиться , пока вопрос . В любом случае - удачи !
ТASKMASTER
ТASKMASTER
сегодня в 18:17
Роналду,Холланд,Мбаппе,Бензема,Лева,Салах больше 20 голов забили, бездарный пешеход-4))))))))😂
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:15
Посмотрим на него в Манчестер Сити.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:14
    _Vasiko_557
    _Vasiko_557
    сегодня в 18:10
    Время покажет . Удачи
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    сегодня в 18:10
    Гелевый : Теперь Пеп меня даже на лавку не возьмёт. Вычеркиваю... Хе-хе..
    izrafel
    izrafel
    сегодня в 18:09
    Супер усиление Сити в атаке!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 18:06
    ну раз Реал отказался от его трансфера, то конечно он поэтому и выбрал мс!! ну надеюсь теперь мбаппе выберет Реал!!!
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 18:06
    Поздравляю МС 🔥 крутой трансфер
    Независимо от конкуренции клубов, надеюсь все же заиграет в Англии
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 18:03
    Одна сага закончилась
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 18:02
    Удачи и без травм.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 18:01
    Мне кажется или это будет второй Шева, после его знаменитого перехода в Челси, плюс травмы что преследовали Эрлинга за последний сезон дают пищу для размышления, учится как жестко играют порой защитники в АПЛ, но в любом случае интересно будет на него посмотреть в более конкурентом чемпионате.

    Скорее всего отыграет 2-3 сезона и перейдёт в Реал, потому как сейчас там обретший вторую молодость Бензема и летом ждут Мбаппе. Ну а так что, Удачи! Всё-таки, ну блин... может быть Пеп выиграет уже ЛЧ (если он и теперь этого не сделает... ). Единственное - жаль Клоппа и Ливер, но может быть и они усилятся.
    allemz
    allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 17:58, ред.
    Я тебя тоже понять не могу, "много лет игроком ротации". КДБ с приходом каталонца железный игрок стартового состава, лидер атак и сердце команды. Откуда ты такое берешь, пытаюсь понять, но безуспешно.
    allemz
    allemz
    сегодня в 17:56
    По стопам отца. Добро пожаловать. "Форвард", слово вспомнил.
    Многие газеты пишут, что по финансовой части у Реала и МС равные примерно предложения были, но по спортивной составляющей сделал выбор в пользу МС и отказал Реалу.

    Желаю Эрлингу стать лучшим игроком мира в составе МС. Впервые МС покупает суперталанта уровня Мбаппе. Удачи норвежцу и МС.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 17:49
    Ну и удача.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 17:48
    Я, конечно, не могу полностью понять Холанда, учитывая, что КДБ много лет был игроком ротации и потерял лучшие годы, я боюсь, но, наверное, по этому поводу есть какие-то договорённости
    Dan_Madrid
    Dan_Madrid
    сегодня в 17:47
    Подарок для Пепа, если травмы обойдут стороной. Голов 30 в апл легко должен забить
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 17:47
    Добро пожаловать! Что тут еще сказать
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 17:42
    Ура, отличный трансфер!
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 17:42
    Удачи Эрлингу... Не самый лучший выбор...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     