«Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о переходе нападающего «Боруссии» Дортмунд .

«Манчестер Сити» может подтвердить, что мы достигли принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Эрлинга Холанда в наш клуб 1 июля 2022 года.

Трансфер по-прежнему зависит от окончательного согласования клубом условий с игроком.