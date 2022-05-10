«Манчестер Сити» объявил о трансфере Холанда

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о переходе нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
«Манчестер Сити» может подтвердить, что мы достигли принципиальной договоренности с дортмундской «Боруссией» о переходе нападающего Эрлинга Холанда в наш клуб 1 июля 2022 года.
Трансфер по-прежнему зависит от окончательного согласования клубом условий с игроком.
кингконг только с виду страшный, а в основном бесполезный, купили кота в мешке..
сделка напоминает продажу кокорина...)))
кингконг только с виду страшный, а в основном бесполезный, купили кота в мешке..
сделка напоминает продажу кокорина...)))
Независимо от конкуренции клубов, надеюсь все же заиграет в Англии
Независимо от конкуренции клубов, надеюсь все же заиграет в Англии
Скорее всего отыграет 2-3 сезона и перейдёт в Реал, потому как сейчас там обретший вторую молодость Бензема и летом ждут Мбаппе. Ну а так что, Удачи! Всё-таки, ну блин... может быть Пеп выиграет уже ЛЧ (если он и теперь этого не сделает... ). Единственное - жаль Клоппа и Ливер, но может быть и они усилятся.
Скорее всего отыграет 2-3 сезона и перейдёт в Реал, потому как сейчас там обретший вторую молодость Бензема и летом ждут Мбаппе. Ну а так что, Удачи! Всё-таки, ну блин... может быть Пеп выиграет уже ЛЧ (если он и теперь этого не сделает... ). Единственное - жаль Клоппа и Ливер, но может быть и они усилятся.
Многие газеты пишут, что по финансовой части у Реала и МС равные примерно предложения были, но по спортивной составляющей сделал выбор в пользу МС и отказал Реалу.
Желаю Эрлингу стать лучшим игроком мира в составе МС. Впервые МС покупает суперталанта уровня Мбаппе. Удачи норвежцу и МС.
Многие газеты пишут, что по финансовой части у Реала и МС равные примерно предложения были, но по спортивной составляющей сделал выбор в пользу МС и отказал Реалу.
Желаю Эрлингу стать лучшим игроком мира в составе МС. Впервые МС покупает суперталанта уровня Мбаппе. Удачи норвежцу и МС.