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Журова: «Алкоголь на стадионах запретили, так как народ очень много пьёт»

сегодня, 19:52

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о разрешении правительства Москвы в качестве эксперимента продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

У нас это защищено законом. Просто так начать продавать алкоголь на стадионах нельзя. Если данная идея относится только к футболу, то тогда хоккеисты могут начать выражать недовольство. Потому что это актуально по отношению к двум этим видам спорта. Была практика, когда на крупные международные соревнования снимали эти ограничения. Потому что есть международные обязательства и спонсорские контракты. Но тогда говорили, что прибыль от продажи алкоголя на стадионах пойдет на детский спорт.

Если это прибыль будет идти только ради заработка, то в Думе вряд ли поддержат данную инициативу. Потому что ввести такой закон было очень непросто, даже когда мы проводили международные соревнования. Было большое количество людей, которые говорили, что после ввода ограничений по времени и места продажи алкоголя, в итоге стали пить меньше. И многие готовы дальше поддерживать такую политику. Тогда разрешили из-за того, что часть прибыли шла на детский футбол.

Если прибыль идет на благое дело, то можно вернуть алкоголь на стадионы? Не могу сказать свою позицию. Надо смотреть, что люди скажут. Для многих это кощунство, когда деньги от алкоголя идут на детей. С точки зрения какой-то идеологии это неправильно. Очень непростой вопрос. Были благие намерения.

Запретили алкоголь, потому что народ очень много пьет и достаточно было агрессии на стадионах. Надо проводить встречи с общественными организациями, которые высказываются против таких идей. А то они будут бунтовать, на демонстрации выходить против таких инициатив. Без обсуждения не надо ничего принимать.

Алкоголь может помешать просмотру футбола на стадионе? Если бы у нас была культура питья, то этот вопрос даже не стоял бы. А в стране ограничения появляются, когда есть алкоголь.

Хотя запретить человеку выпить до игры никто не может. Больше был разговор, что не хотели, чтоб напивались во время матчей, а не выпивали. Выпить можно перед матчем. Так легче и правоохранительным органам и стычек меньше.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:36
ну вот и пошли на второй круг...
112910415
112910415
сегодня в 20:25
флюгер ждёт, какой ветер подует ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:13
Началась болтология.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:12
"Если прибыль идет на благое дело, то можно вернуть алкоголь на стадионы? Не могу сказать свою позицию."

"Не знаю, что сверху сказали про это говорить" вернее.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 20:08
Ну и ну.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 20:08
Народ может много пить и за пределами стадиона.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:07
Культурный человек никогда не напивается.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:05
"Губит людей не пиво,
Губит людей вода"
Futurista
Futurista
сегодня в 19:59
протон
протон
сегодня в 19:58
А где вы были 20+ лет? Почему не занимались культурой и прочими вопросами? А то вдруг выясняется, что за 20+ лет не сделано ничего, как же так?
однако, депутату полагалось бы знать, что потребление алкоголя за последние лет 20 сильно упало и находится ниже некоторых стран европы, где пиво на стадиках разрешено и все норм
Кто пил — ушёл,
Кто пьёт — уйдёт!
Но разве вечен тот —
Кто ничего не пьёт?!

Омар Хайям
протон
протон
сегодня в 19:57
Порой кажется, она пьет, причем не хуже условного "дяди славы" из соседнего подьезда. И поведение и лицо такое
dеigandre
dеigandre
сегодня в 19:56
А можно законодательно запретить Журовой высказываться о любом спорте, кроме своего?
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