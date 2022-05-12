Журова: «Алкоголь на стадионах запретили, так как народ очень много пьёт»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о разрешении правительства Москвы в качестве эксперимента продавать на спортивных объектах алкоголь крепостью до 16,5%.

У нас это защищено законом. Просто так начать продавать алкоголь на стадионах нельзя. Если данная идея относится только к футболу, то тогда хоккеисты могут начать выражать недовольство. Потому что это актуально по отношению к двум этим видам спорта. Была практика, когда на крупные международные соревнования снимали эти ограничения. Потому что есть международные обязательства и спонсорские контракты. Но тогда говорили, что прибыль от продажи алкоголя на стадионах пойдет на детский спорт.

Если это прибыль будет идти только ради заработка, то в Думе вряд ли поддержат данную инициативу. Потому что ввести такой закон было очень непросто, даже когда мы проводили международные соревнования. Было большое количество людей, которые говорили, что после ввода ограничений по времени и места продажи алкоголя, в итоге стали пить меньше. И многие готовы дальше поддерживать такую политику. Тогда разрешили из-за того, что часть прибыли шла на детский футбол.

Если прибыль идет на благое дело, то можно вернуть алкоголь на стадионы? Не могу сказать свою позицию. Надо смотреть, что люди скажут. Для многих это кощунство, когда деньги от алкоголя идут на детей. С точки зрения какой-то идеологии это неправильно. Очень непростой вопрос. Были благие намерения.

Запретили алкоголь, потому что народ очень много пьет и достаточно было агрессии на стадионах. Надо проводить встречи с общественными организациями, которые высказываются против таких идей. А то они будут бунтовать, на демонстрации выходить против таких инициатив. Без обсуждения не надо ничего принимать.

Алкоголь может помешать просмотру футбола на стадионе? Если бы у нас была культура питья, то этот вопрос даже не стоял бы. А в стране ограничения появляются, когда есть алкоголь.

Хотя запретить человеку выпить до игры никто не может. Больше был разговор, что не хотели, чтоб напивались во время матчей, а не выпивали. Выпить можно перед матчем. Так легче и правоохранительным органам и стычек меньше.