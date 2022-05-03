Роналду: «Я не говорил фанатам, что останусь в „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что после победы над «Брентфордом» (3:0) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги пообещал болельщикам, что останется в манчестерском клубе в следующем сезоне.
Данную информацию опубликовало фан-сообщество португальца, однако в комментариях под записью Роналду не подтвердил эту информацию.
«Я не говорил такого», — написал Криштиану.
МЛС еще рано.
В Реал возможно в случае неудачи с Мбаппе, но уже на правый фланг нападения, т.к. Анчелотти врядли станет ради него менять роли Винисиуса и Бензема.
В ПСЖ в случае ухода Мбаппе как раз в центр атаки.
Возможно возвращение в серию А. Если да, то в Интер, т.к. Интер в ЛЧ и португалец объективно сильнее 36-летнего Джеко.
Ну и самый невероятный вариант это в Баварию у случае перехода поляка в Барселону. У Баварии на топ напа пока денег нет, а на ближайшие сезон два он может более менее закрыть проблемную позицию. Забивать конечно столько же как и Роберт не будет, так как не участвует как поляк в прессинге.
МЛС еще рано.
В Реал возможно в случае неудачи с Мбаппе, но уже на правый фланг нападения, т.к. Анчелотти врядли станет ради него менять роли Винисиуса и Бензема.
В ПСЖ в случае ухода Мбаппе как раз в центр атаки.
Возможно возвращение в серию А. Если да, то в Интер, т.к. Интер в ЛЧ и португалец объективно сильнее 36-летнего Джеко.
Ну и самый невероятный вариант это в Баварию у случае перехода поляка в Барселону. У Баварии на топ напа пока денег нет, а на ближайшие сезон два он может более менее закрыть проблемную позицию. Забивать конечно столько же как и Роберт не будет, так как не участвует как поляк в прессинге.
Но!!! С МЮ могу поспорить. После окончания прошлого сезона я ставил эту команду на уровень конкурентов для МС. Думал наконец Сульшер подобрал состав, что творил Фернандеш ну и состав заиграл таки. Но факт остаётся фактом, пришел Роналду как снег на голову и все пошло по кривой вниз. Это печально.
Повторюсь, ничего не имею против него. Это один из лучших игроков в истории.
Но!!! С МЮ могу поспорить. После окончания прошлого сезона я ставил эту команду на уровень конкурентов для МС. Думал наконец Сульшер подобрал состав, что творил Фернандеш ну и состав заиграл таки. Но факт остаётся фактом, пришел Роналду как снег на голову и все пошло по кривой вниз. Это печально.
Повторюсь, ничего не имею против него. Это один из лучших игроков в истории.