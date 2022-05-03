Роналду: «Я не говорил фанатам, что останусь в „Манчестер Юнайтед“»

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вчера, 18:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал информацию о том, что после победы над «Брентфордом» (3:0) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги пообещал болельщикам, что останется в манчестерском клубе в следующем сезоне.

Данную информацию опубликовало фан-сообщество португальца, однако в комментариях под записью Роналду не подтвердил эту информацию.

«Я не говорил такого», — написал Криштиану.