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Роналду: «Я не говорил фанатам, что останусь в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 18:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что после победы над «Брентфордом» (3:0) в матче 35-го тура Английской Премьер-Лиги пообещал болельщикам, что останется в манчестерском клубе в следующем сезоне.

Данную информацию опубликовало фан-сообщество португальца, однако в комментариях под записью Роналду не подтвердил эту информацию.

«Я не говорил такого», — написал Криштиану.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 01:25
Так о чем речь. Только в случае, если Мбаппе не будет. Да и на случай, если Бензема не играет на его место справа смещается Рон. Я более чем уверен, что сейчас ни Родриго, ни Асенсио полезнее не будут. Через 1-2 года да
eleven LC
eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
сегодня в 00:01
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Так зачем ему "фермерская" лига, забирай его в псреал... Хе-хе...
    FenixSL
    FenixSL ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 23:45
    посмотри как там играет защита например
    да и центр поля
    Роналду здесь не при чем
    эти проблемы были и до него
    просто тренер кто и что по трансферам?)
    eleven LC
    eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Ну это ты видишь так ,потому что он тебе не нравится и это твои проблемы!
    А я вижу что Роналду лучший бомбардир ЛЧ,ЕВРО,Сборных и многое другое всего не перечислить!
    МAX PAYNE
    МAX PAYNE
    вчера в 23:16
    Пешеход 4 гола за сезон😂😂😂
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Его "бренд" это брошенная капитанская повязка или разбитый телефон ребенка... А есть ещё : Почему ты поменял меня, а не молодого?... Это все его "бренды"... А ещё ноль трофеев за год и ...ЛК ... Вперёд, гелевый!!... За новыми "брендами"... А-ха-ха-ха....
    eleven LC
    eleven LC ответ kind pennywise (раскрыть)
    вчера в 22:08
    Ну что тебе сказать,дружище-если честно то я думаю что Роналду сейчас Реалу не нужен,потому что есть топовый Бензема!
    Но если не придёт Мбаппе то почему бы и нет
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:07, ред.
    Да. Но ничего просто так не бывает. Нам со стороны очень легко делать выводы. Не зная внутреннюю кухню. В большом бизнесе где крутятся миллиарды ничего просто так и спонтанно не бывает. Обычно за такими делами стоят большие деньги и не менее большие люди....
    kind pennywise
    kind pennywise ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 22:04
    Не будешь против, если на правый фланг встанет Рон в случае неудачного трансфпта с Мбаппе?)
    eleven LC
    eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Ну всё верно разложено
    От себя скажу только одно,Роналду ошибся когда ушёл из Реала
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 21:46
    Пойдёт обратно в любви признаваться другим, кто играет в ЛЧ.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Очень приятно. Олег! Приход в МЮ после чего упали показатели команды в целом, уход Сульшера, спад игровых качеств на всех позициях, разлад между игроками, нервные срывы после неудачных игр итд. Могут серьезно спугнуть, и заставить много раз подумать руководителей топ команд, прежде чем сделать выбор в пользу него. С точки зрения финансовой составляющей думаю он принесет доход своему любому новому клубу, и повысит популярность.
    eleven LC
    eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Привет,я Олег
    Согласен,выбор будет сужаться но думаю если он остался в 37 лет на уровне АПЛ то в топ 5 лигах легко найдет себе клуб!
    eleven LC
    eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Почему тебе надо объяснять очевидные вещи?
    Роналду это всемирно известное имя,бренд и где он захочет там и будет играть!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:28, ред.
    Привет. Как дела?? Напиши хотябы имя. А то как обращаться не знаю. Согласен с тем что он сам выберет где будет играть, но дело в том что все дальше и дальше выбор будет сужаться. Думаю лучшим вариантом было бы завершить карьеру и начать вкладывать усилие в популяции футбола в мире, особенно детского, особенно в не развитых странах.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    вчера в 21:25
    Мысль интересная, посмотрим.
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:23
    Выбирать, где будет играть гелевый теперь будет Месси... Сказал, чтобы его не было в ПСЖ - так и будет.... А больше его никто и не возьмёт... В нормальных клубах - командные интересы превыше всего, нежели стата отдельной "личности"... Ты ведь понимаешь это... Хе-хе...
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Пока катает мяч да. Боюсь что не справится с отсутствием футбола и спадом популярности после окончания карьеры.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 21:18
    Ничего не имею против Роналду, и вполне возможно спад у Ювентуса былбы и без него, устаревший состав, тренер без опыта....

    Но!!! С МЮ могу поспорить. После окончания прошлого сезона я ставил эту команду на уровень конкурентов для МС. Думал наконец Сульшер подобрал состав, что творил Фернандеш ну и состав заиграл таки. Но факт остаётся фактом, пришел Роналду как снег на голову и все пошло по кривой вниз. Это печально.

    Повторюсь, ничего не имею против него. Это один из лучших игроков в истории.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 21:17
    Значит точно уйдёт. Что ж, он старался , но этот мю из болота мало что вытащить может.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:14, ред.
    Один - это не Ювентус, а МЮ в первом пришествии Модного; два - это не МЮ, а Реал Мадрид... и т.д. Если уж взялся считать, считай корректно.
    eleven LC
    eleven LC ответ Jake Fallop (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Я рад что ты помнишь мои слова,молодец!
    Но ты ошибаешься в том что кто кого отпускает или нет
    Роналду сам выбирает где ему играть,ты ведь понимаешь это!
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Лично мне он нахрен не нужен... Так же как и Реалу, Юве и МЮ... Гениальных футболистов легко никто не отпускает... Только балласт... Вот это, как ты говорил, ФАКТ... Хе...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:02
    Есть подозрения, что этот парень нигде не пропадет!
    David Young
    David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Кто-то может быть и называл, но точно не Вы.
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Да тут его так называли. Обвиняли в трусости
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Кто его называл так ?
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:58
    То есть теперь он топ тренер? Помнится недавно его физруком называли
    Elliada
    Elliada ответ David Young (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Лучше было до его прихода в Турин. Лучше было МЮ до его прихода. Чтобы это понять, нужно сравнить результаты команды до его прихода и после.

    Как там говорится. Один раз - случайность, два раза - совпадение, три раза - закономерность. Один это Ювентус, два - МЮ, кто следующий?
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