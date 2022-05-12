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Сёмин: «Богатых всегда не любят, но „Зенит“ идёт в правильном направлении»

вчера, 23:54

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями о «Зените».

«Зенит» превращается в русскую «Баварию», или его скоро свергнут с уже четырехлетнего пьедестала? Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идет в правильном направлении.

Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путем? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу.

В-четвертых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл – кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене.

Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своем нынешнем состоянии мог бы претендовать и на победу в Лиге Европы. В выездном матче с «Бетисом», на котором я был, он играл даже не на равных, а с преимуществом, и произвел на меня большое впечатление.

Также недавно Сёмин рассказал о периоде карьеры, когда мог возглавить «Спартак».

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beefs
beefs
сегодня в 00:00
Ну расхвалил, прям хочеться напиться...
протон
протон
вчера в 23:55
Палыч как всегда адекватен и все по делу. Забыл добавить еще про успешную трансферную политику. Уже не берем скопом сильнейших, все точечно, по ситуации. Молодые радуют. Надеюсь Семин вернется в Локо и воскресит, что не раз делал.
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