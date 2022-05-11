Чеферин — о новой ЛЧ: «Больше клубов и больше матчей – это не Суперлига»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новом формате Лиги чемпионов.

Всегда нужно совершенствоваться. То, что что-то работает хорошо, не означает, что это не нужно менять. Всегда нужно совершенствоваться.

Новые правила сделаны не для больших клубов. Больше клубов и больше матчей – это не Суперлига. Уверен, что людям понравится такой формат.