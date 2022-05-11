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Чеферин — о новой ЛЧ: «Больше клубов и больше матчей – это не Суперлига»

сегодня, 14:52

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о новом формате Лиги чемпионов.

Всегда нужно совершенствоваться. То, что что-то работает хорошо, не означает, что это не нужно менять. Всегда нужно совершенствоваться.

Новые правила сделаны не для больших клубов. Больше клубов и больше матчей – это не Суперлига. Уверен, что людям понравится такой формат.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 17:08
Зачем нам этот лч? Ага больше Ференцварешей, наоборот надо сократить там, мне лично не в кайф смотреть как Сити пример забивает Ференцварошу 10 голов.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:00
Конечно не Суперлига. Здесь же не закрытый турнир для избранных, у всех клубов есть шансы выиграть и выйти в плей-офф, все зависит от них. Думаю будет интересный турнир. Посмотрим.
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 16:52
Очень интересный формат
Во первых каждый клуб уже на первом этапе встретимся не с тремя, а с восемью разными командами
Во вторых увеличится количество топовых матчей
К тому же, не будет групп смерти и откровенно проходных групп, а все команды буду изначально в равных условиях
Надеюсь к тому моменту российские клубы вернутся в еврокубки
beefs
beefs
сегодня в 16:51
интересно бы узнать подробности...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:30
Команд больше - надо еще один кубок добавить , Кубок Ярмарок !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:48
И больше денЮжков! Забыл добавить))
FenixSL
FenixSL ответ DEIVID_777 (раскрыть)
сегодня в 15:48
какое ЛЧ без клубов РПЛ?!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 15:31
Понятно. Это гон... и ЛЧ решил угробить.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 15:01
Конечно нет))
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