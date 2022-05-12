«Надеюсь, „Ливерпуль“ отомстит». Салах — о встрече с «Реалом» в финале ЛЧ

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сегодня, 20:52

Нападающий «Ливерпуля» порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера. Мы готовы хорошо. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале.

«Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов в 2018 году. Салах в той игре получил травму в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в финале одержали мадридцы (3:1).