«Надеюсь, „Ливерпуль“ отомстит». Салах — о встрече с «Реалом» в финале ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».
Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера.
Мы готовы хорошо. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале.
«Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов в 2018 году. Салах в той игре получил травму в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в финале одержали мадридцы (3:1).
В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая. Ранее стало известно, кто рассудит встречу команд.
Реал вперёд, папа Карло обязан что-то придумать
Реал вперёд, папа Карло обязан что-то придумать
PS я не верю в Ливерпуль, ....... у меня такое ощущение что Хави будет единственным тренером в конце сезона кто унизил Анчелотти и компанию.
PS я не верю в Ливерпуль, ....... у меня такое ощущение что Хави будет единственным тренером в конце сезона кто унизил Анчелотти и компанию.