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«Надеюсь, „Ливерпуль“ отомстит». Салах — о встрече с «Реалом» в финале ЛЧ

сегодня, 20:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал28.05.2022 в 22:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Реала».

Я помню прошлый финал против «Реала» так, словно он был вчера.

Мы готовы хорошо. Надеюсь, «Ливерпуль» сможет отомстить в предстоящем финале.

«Ливерпуль» и «Реал» встречались в финале Лиге чемпионов в 2018 году. Салах в той игре получил травму в результате единоборства с Серхио Рамосом и был заменен. Победу в финале одержали мадридцы (3:1).

В этом году «Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ в Париже 28 мая. Ранее стало известно, кто рассудит встречу команд.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:49
У Салаха зуб на Реал после того как Рамос подло его сломал. Должен забить в финале Реалу.
протон
протон
сегодня в 22:47
Меньше болтовни, больше работы. Нужно пахать на тренировках, чтоб восстановить прежнюю форму, а не интервью давать по каждому поводу.
witynchik
witynchik
сегодня в 22:45
Надеюсь этого не случиться, не должны они догонять Великий Милан по кубкам ЛЧ
Реал вперёд, папа Карло обязан что-то придумать
Найманчик
Найманчик ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 22:34
Хави унизился в ле под айнтрахтом. А в игре с реалом анчелотти сам себя унизил когда выпустил модрича ложной девяткой.
DXTK
DXTK
сегодня в 22:10
чтобы обыграть Реал.....нужно быть и стать Барселоной.......

PS я не верю в Ливерпуль, ....... у меня такое ощущение что Хави будет единственным тренером в конце сезона кто унизил Анчелотти и компанию.
Michael Myers95
Michael Myers95
сегодня в 21:51
Фарт Реала закончится к финалу, Ливерпуль победит уверенно
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:47
Реал слабоват, Ливерпуль раздавит их как детей !
SNAKE EYЕS
SNAKE EYЕS
сегодня в 21:39
Ливерпуль 6 ЛЧ,Реал 13,МС и ПСЖ за сто лет истории -0 на двоих!
Баобаб
Баобаб
сегодня в 21:36
Жаль Рамоса не будет, оторвал бы ногу этой зазнайке.
NOVA
NOVA
сегодня в 21:33
конечно отомстит и Реал выиграет еще раз, а то давно уже Реал не выигрывал ЛЧ, а тем более заслуженно!!!
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 21:30
Если Реал возьмет кубок, в очередной раз всех умоет. КТО БЫ ЧТО НЕ ГОВОРИЛ
Bensurr
Bensurr
сегодня в 21:23
Да стресс у Салаха врядли он вернётся на прежний уровень
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:15
Ну посмотрим.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 21:13
Ну настрой))
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 21:02
Сала. ты пиарное уг. Мане если не будет, тогда гемор. Нет салаха — атака ваша. утомило это изделие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:55
Я был бы не против...
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