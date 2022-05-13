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Алексей Еременко: «С братом строим академию в Гамбии»

сегодня, 01:00

Бывший полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко рассказал, что вместе с младшим братом Романом собирается открыть академию в Африке.

Что за академия у нас строится в Гамбии? Это мы с братом Романом занимаемся. Уже давно. Я представляю, как все должно работать. Человек пятьдесят будут тренироваться на новеньком искусственном поле, которое в Турции заказал.

Сколько стоит проект? Гораздо дешевле, чем в Европе.

Счет на миллионы долларов? Нет-нет! Что вы! Я ж не сатурновскую базу строю. Но для Африки все довольно солидно. А почему Гамбия — там безопасно! Если сравнивать с другими странами — вполне. Находится прямо у моря, внутри Сенегала, где тоже полно сильных футболистов. Академия-то будет для всех!

Когда откроется? Месяца через три-четыре. Пока я в России, всем занимается Момоду Сисей, бывший форвард сборной Гамбии. Я с ним в «Кайрате» играл. Живет в 500 метрах от поля.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:31
Бог в помощь .
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