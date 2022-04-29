У «Милана» может появиться новый стадион

«Милан» может обзавестись своим собственным стадионом. Инвестиционная компания Investcorp на следующей неделе готова завершить сделку о покупке клуба за 1,18 миллиарда евро.
Глава компании Мохаммед Аларди полагает, что «россонери» должны иметь свою собственную арену, не разделяя ее ни с каким другим клубом, как это происходит сейчас с «Интером».
Ранее стало известно, что другой европейский топ-клуб планирует реконструкцию стадиона.
Ну во первых это экономически выгодно, а во вторых это история «Сан-Сиро», традиция обоих клубов.
Ну во первых это экономически выгодно, а во вторых это история «Сан-Сиро», традиция обоих клубов.
Лацио и Рома удивились: а что, так можно было?
Лацио и Рома удивились: а что, так можно было?