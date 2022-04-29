Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктураИталия. Серия А 2021/2022

У «Милана» может появиться новый стадион

сегодня, 14:37

«Милан» может обзавестись своим собственным стадионом. Инвестиционная компания Investcorp на следующей неделе готова завершить сделку о покупке клуба за 1,18 миллиарда евро.

Глава компании Мохаммед Аларди полагает, что «россонери» должны иметь свою собственную арену, не разделяя ее ни с каким другим клубом, как это происходит сейчас с «Интером».

Ранее стало известно, что другой европейский топ-клуб планирует реконструкцию стадиона.

Все новости
ОфициальноРеконструкция «Камп Ноу» начнётся в июне 2022 года
Сегодня, 11:08
«Спартак» хочет, чтобы финал Кубка России прошёл в «Лужниках»
20 апреля
Директор по развитию РФС высказался о нехватке футбольных полей в России
20 апреля
Директор «Оренбурга»: «Стадион доделывается»
17 апреля
В «Локомотиве» подтвердили информацию о возвращении в «Лужники»
27 марта
СлухиУ клубов РПЛ может появиться единый поставщик экипировки
22 марта
Сортировать
Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:26
Это правильно.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:14
Навряд ли фк Милан будет строить отдельную арену от фк Интер.
Ну во первых это экономически выгодно, а во вторых это история «Сан-Сиро», традиция обоих клубов.
drug01
drug01
сегодня в 15:01
Давно пора?
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 15:00, ред.
давно пора! Делить стадион с заклятыми врагами - не комильфо)
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 14:45
"«Россонери» должны иметь свою собственную арену, не разделяя ее ни с каким другим клубом, как это происходит сейчас с «Интером»"

Лацио и Рома удивились: а что, так можно было?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:43
А как же Интер?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 