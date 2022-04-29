Реконструкция «Камп Ноу» начнётся в июне 2022 года

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сегодня, 11:08

Реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» начнётся в 2022 году.

Городской совет Барселоны выдал лицензию на начало работ, которые начнутся по окончании сезона. Акцент будет сделан на первом и втором ярусах стадиона, на улучшении технических средств и окрестностях стадиона. Летом 2023 года будет произведен снос третьего яруса, это поможет гарантировать, что «Камп Ноу» сможет работать практически в полной мере в следующем сезоне.

На протяжении сезона-2023/2024 большая часть деятельности по проекту будет продолжаться непрерывно. В этой связи команда будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе. В сезоне-2024/2025 реконструкция «Камп Ноу» продолжится, однако игры на арене можно будет проводить с уменьшенной на 50 процентов посещаемостью. Окончание работ запланировано на сезон-2025/2026.