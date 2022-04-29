Реконструкция «Камп Ноу» начнётся в июне 2022 года

Реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» начнётся в 2022 году.
Городской совет Барселоны выдал лицензию на начало работ, которые начнутся по окончании сезона. Акцент будет сделан на первом и втором ярусах стадиона, на улучшении технических средств и окрестностях стадиона. Летом 2023 года будет произведен снос третьего яруса, это поможет гарантировать, что «Камп Ноу» сможет работать практически в полной мере в следующем сезоне.
На протяжении сезона-2023/2024 большая часть деятельности по проекту будет продолжаться непрерывно. В этой связи команда будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе. В сезоне-2024/2025 реконструкция «Камп Ноу» продолжится, однако игры на арене можно будет проводить с уменьшенной на 50 процентов посещаемостью. Окончание работ запланировано на сезон-2025/2026.
А еще он расположен на живописном холме Монтжуик, поэтому до него не так легко добраться, как до "Камп Ноу", до которого две минуты от метро идти) Но зато многочисленные барселонские паломники из Азии смогут заодно рассмотреть все достопримечательности по пути, там и поющий (весьма фигово) фонтан, и Национальный Музей Каталонии, и крепость наверху и т.п.)
А еще он расположен на живописном холме Монтжуик, поэтому до него не так легко добраться, как до "Камп Ноу", до которого две минуты от метро идти) Но зато многочисленные барселонские паломники из Азии смогут заодно рассмотреть все достопримечательности по пути, там и поющий (весьма фигово) фонтан, и Национальный Музей Каталонии, и крепость наверху и т.п.)