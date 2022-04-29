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Реконструкция «Камп Ноу» начнётся в июне 2022 года

сегодня, 11:08

Реконструкция домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу» начнётся в 2022 году.

Городской совет Барселоны выдал лицензию на начало работ, которые начнутся по окончании сезона. Акцент будет сделан на первом и втором ярусах стадиона, на улучшении технических средств и окрестностях стадиона. Летом 2023 года будет произведен снос третьего яруса, это поможет гарантировать, что «Камп Ноу» сможет работать практически в полной мере в следующем сезоне.

На протяжении сезона-2023/2024 большая часть деятельности по проекту будет продолжаться непрерывно. В этой связи команда будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе. В сезоне-2024/2025 реконструкция «Камп Ноу» продолжится, однако игры на арене можно будет проводить с уменьшенной на 50 процентов посещаемостью. Окончание работ запланировано на сезон-2025/2026.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:30
Кому нужен этот стадион? Никто и ходить не будет на матчи эпоха Барселоны прошёл.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:15
Уход Месси перенаправил финансовые потоки и позволил начать реконструкцию.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:55
По мне, Камп Ноу - это крутейшая чаша в мире внутри. Когда смотришь там игры, складывается ощущение, что он вмещает не 90 тысяч, а все 200. Жаль, что его наполовину снесут!
NOVA
NOVA
сегодня в 12:27
все за Реалом повторяют: Реал интересуется игроком и барса туда же, вот и реконструкцию стадиона затеяли!!
David Young
David Young ответ Alice Tract (раскрыть)
сегодня в 12:14
.
Alice Tract
Alice Tract ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:10
На канатке будут добираться от Барселонетты :)
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:45
Бернабеу как домашний стадион тоже подходит Барселоне!)
Затянули реконструкцию, стадион то уже устарел.
Пока эту махину доведут до ума, пройдёт ещё 10 лет.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:38
Ну хоть не будут играть как Реал, который вовремя реконструкции Бернабеу, играл на маленьком стадионе, даже игры ЛЧ
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:33
Надо бы Неймара попросить помочь с поющим фонтаном быстрыми телодвижениями по полу и криками.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:20, ред.
Интересно, будут играть на Олимпийском стадионе. Бывал я на том стадионе) Там 55 тыс зрителей, поэтому придётся немного потесниться)

А еще он расположен на живописном холме Монтжуик, поэтому до него не так легко добраться, как до "Камп Ноу", до которого две минуты от метро идти) Но зато многочисленные барселонские паломники из Азии смогут заодно рассмотреть все достопримечательности по пути, там и поющий (весьма фигово) фонтан, и Национальный Музей Каталонии, и крепость наверху и т.п.)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:18
Для болельщиков это не самая приятная новость.
David Young
David Young
сегодня в 11:14
Удачи им в этом начинании.
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