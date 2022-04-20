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Директор по развитию РФС высказался о нехватке футбольных полей в России

20 апреля 2022, 11:14

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов высказался о состоянии футбольных полей в России.

У нас формально существует достаточно большое количество полей – 12 000. Но тут имеет смысл говорить не только про количество, но и про качество. В Англии или Испании одно поле примерно на 1000 – 1500 человек. В Германии одно поле на 2500 человек. У нас одно на 5000 человек. И всё было бы не так плохо, если бы они не считали только полноразмерные поля, а мы – все футбольные поля, которые у нас есть. Футбольных полей у нас объективно не хватает. Наша задача – постепенно создать вместе с министерством спорта и региональными властями условия для футбольных школ в стране.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 15:59
Могу сказать, что в моем детстве могли играть в футбол хоть на земляном поле, хоть на снегу с утра до ночи. Сейчас совсем другое поколение, которое предпочтёт футболу просмотр тупых видосиков на ТикТоке, а мамаши только рады, что дитятко дома.
Для сравнения в некоторых средиземноморских странах пацаны гоняют мяч целыми днями, нередко даже на улице и во дворе, периодически попадая в припаркованные машины. Вот и вся разница
lotsman
lotsman
20 апреля в 14:51
Полей не хватает?! Недалеко от меня, на одинаковом расстоянии, есть два прекрасных, полноразмерных поля. С хорошим покрытием, с хорошим оформлением, и на этих полях я наблюдаю бабушек, прогуливающих собак, да сидящих на импровизированных трибунах отдыхающих и молодёжь с телефонами. На одном поле, несколько лет назад, бегали ребятишки, в футбольной экипировке и с мячами. Сейчас там пусто. Говорят, была школа футбола, но закрылась, тренеров нет, некому с детьми заниматься. Может быть вначале надо футбольные школы создать, возродить детский чемпионат "Кожаный мяч".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 14:41
Чушь какая то...
Население Англии 68,5 млн...
Разделить на 1000 человек..получается в Англии 680 500 футбольных полей...
Они просто физически не уместятся на таком маленьком острове...))
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 12:42
Так я об этом же . Чиновникас - балаболус, ОБЫКНОВЕННЫЙ !
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 12:26
их везде хватает
SHMEL258
SHMEL258
20 апреля в 11:50
Ещё бы была возможность беспрепятственно заниматься на имеющихся полях, цены бы им не было.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 апреля в 11:50, ред.
Максимушка! Магадан по тебе (по всем вам) плачет !!!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 11:30
.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 11:26, ред.
Добра дружище ✊️.
Особь обыкновенная, чиновникас - балаболус !)
Широко распространённая по всей России.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 11:22, ред.
Нееее ! Папуас))) Приветствую!
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 11:21
Где поля директор?
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 11:19, ред.
Никак Колумб ?! ))) Ааа , так ты простой директор по развитию РФС !)
Обычный очередной реформатор - балабол !)
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