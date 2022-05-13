Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Роман Еременко не заинтересован в возвращении в Россию

сегодня, 09:10

Бывший полузащитник сборной Финляндии Алексей Еременко высказался о будущем своего брата Романа Еременко, который с февраля прошлого года находится без клуба.

Где сейчас Роман? Дома, в Хельсинки, с женой, двумя дочками и сыном. Рассматривает несколько предложений. Если все сложится — ближе к лету подпишет контракт.

Почему до сих пор без команды? Изначально хотел больше времени проводить с семьей, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе...

Возвращение в Россию? Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности.

Почему? Его жена Марика — финка, которая родилась в Америке. Российскую визу получала лишь на три месяца. В пандемию с продлением стало еще сложнее.

Все новости
Доннарумма: «Я хочу остаться в ПСЖ»
Сегодня, 10:29
Сёмин: «Богатых всегда не любят, но „Зенит“ идёт в правильном направлении»
Вчера, 23:54
«Надеюсь, „Ливерпуль“ отомстит». Салах — о встрече с «Реалом» в финале ЛЧ
Вчера, 20:52
Каррера: «„Спартак“ сможет победить „Зенит“ в Москве»
Вчера, 11:47
Хиддинк: «У Черчесова непростой характер, но он хороший тренер»
Вчера, 11:33
Рианчо: «У „Спартака“ с „Динамо“ будет очень сложная игра в финале»
Вчера, 11:20
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 11:19
Рыбы ищет, где глубже, а человек, где лучше. Какие могут быть вопросы.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 10:57
Ну да, Ближний Восток-то поближе к Финляндии)
Anisovich
Anisovich
сегодня в 10:45
Меньше наркоманов - чище страна.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:44
Такой заголовок как будто очередь за ним стоит
санек002
санек002
сегодня в 10:28
КОМУ ОН НУЖЕН ЭТОТ РОМККА?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:13
Россия,от РПЛ.до любительской лиги футбола,не заинтересована в возвращении мумии наркомана.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:11
Его право.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:50
В 35 лет в Россию?! А его кто то завёт?
drug01
drug01
сегодня в 09:49
Где ему будет лучше!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:47
Ему есть наверно что терять
ДСА
ДСА
сегодня в 09:45
Тут всё логично.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:41
А мог бы как Коорин в Италии отдыхать !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:36
А зачем он нужен
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:36
Время его уже ушло.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:32
Несмотря на то, что у него финское гражданство тем не менее бабки заработал в России а теперь можно и драпать, примеров до хрена.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:20
ну не особо нужно чтобы возвращался
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 