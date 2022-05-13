Роман Еременко не заинтересован в возвращении в Россию

Бывший полузащитник сборной Финляндии высказался о будущем своего брата , который с февраля прошлого года находится без клуба.

Где сейчас Роман? Дома, в Хельсинки, с женой, двумя дочками и сыном. Рассматривает несколько предложений. Если все сложится — ближе к лету подпишет контракт.

Почему до сих пор без команды? Изначально хотел больше времени проводить с семьей, которая оставалась в Финляндии. Потом были варианты, но по разным причинам сорвалось. Так одно трансферное окно пролетело мимо, второе...

Возвращение в Россию? Нет, сюда не хочет. Роме уже 35, надеется подыскать что-то поспокойнее. В идеале — поиграть на Ближнем Востоке. Главное — чтобы семья была рядом. В «Ростове» в какой-то момент с этим возникли непреодолимые трудности.

Почему? Его жена Марика — финка, которая родилась в Америке. Российскую визу получала лишь на три месяца. В пандемию с продлением стало еще сложнее.