Агуэро посетил открытие статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прибыл на открытие статуи в свою честь возле стадиона «Этихад».
Статуя открыта в день первого чемпионства «горожан» в Английской Премьер-Лиге и первого титула чемпиона Англии за 44 года. 13 мая 2012 года именно Агуэро на 93 минуте и 20 секунде забил гол в ворота КПР, который сделал «Манчестер Сити» чемпионом АПЛ по итогам сезона 2011/12.
Слишком оригинальное исполнение для вещи, которая должна стоять на века.
Слишком оригинальное исполнение для вещи, которая должна стоять на века.