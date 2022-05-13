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Агуэро посетил открытие статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»

сегодня, 13:42

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прибыл на открытие статуи в свою честь возле стадиона «Этихад».

Статуя открыта в день первого чемпионства «горожан» в Английской Премьер-Лиге и первого титула чемпиона Англии за 44 года. 13 мая 2012 года именно Агуэро на 93 минуте и 20 секунде забил гол в ворота КПР, который сделал «Манчестер Сити» чемпионом АПЛ по итогам сезона 2011/12.

Агуэро посетил открытие статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити» Агуэро посетил открытие статуи в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:20
статУя при жизни-это культ личности!
David Young
David Young
сегодня в 14:21
Своеобразно выглядит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:14
К - коррозия.

Слишком оригинальное исполнение для вещи, которая должна стоять на века.
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:51
Не похож. Но главное память и уважение.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:50
Легенда футбола
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:49
Не сказал бы, что статуя шибко похожа или вообще оригинальна, но что есть, то есть
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:43
Статуя при жизни.это круто!
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