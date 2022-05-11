Валентина Яшина будет похоронена на Ваганьковском кладбище

Сегодня в возрасте 91 года ушла из жизни Валентина Яшина — вдова легендарного вратаря «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Пресс-служба московского клуба выразила соболезнования в связи со смертью Валентины Тимофеевны.

Для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола.

Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого её футболиста.

Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной.

Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны.

О дате и времени похорон, которые пройдут на Ваганьковском кладбище, мы сообщим позднее.