У Гвардиолы есть секретные аккаунты в соцсетях...

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пользуется соцсетями.
Официальных и подтверждённых аккаунтов испанского специалиста в социальных сетях нет. Однако издание The Athletic утверждает, что у Пепа есть аккаунты, о которых знает только он. Гвардиола пользуется ими, чтобы узнавать информацию и мнение СМИ о своей команде. Но Хосеп не хочет, чтобы кто-то знал об этом.
В пользу данного факта говорят слова Гвардиолы на одной из последних пресс-конференций:
Все в Англии поддерживают «Ливерпуль», начиная со СМИ. Конечно, потому что у «красных» невероятная история в еврокубках. Не в Премьер-Лиге, потому что они выиграли один титул за 30 лет, но это совсем не проблема.