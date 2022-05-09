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У Гвардиолы есть секретные аккаунты в соцсетях

вчера, 21:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пользуется соцсетями.

Официальных и подтверждённых аккаунтов испанского специалиста в социальных сетях нет. Однако издание The Athletic утверждает, что у Пепа есть аккаунты, о которых знает только он. Гвардиола пользуется ими, чтобы узнавать информацию и мнение СМИ о своей команде. Но Хосеп не хочет, чтобы кто-то знал об этом.

В пользу данного факта говорят слова Гвардиолы на одной из последних пресс-конференций:

Все в Англии поддерживают «Ливерпуль», начиная со СМИ. Конечно, потому что у «красных» невероятная история в еврокубках. Не в Премьер-Лиге, потому что они выиграли один титул за 30 лет, но это совсем не проблема.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:12
Ладно, дально.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 23:09
Ну и хорошо что есть.
Мés que un сlub
Мés que un сlub ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 23:01
Ошибся, конечно в 21.
Сейчас исправлю
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:47
У Гвардиолы есть секретные аккаунты в соцсетях...
ТОлько его жене не говорите об этом!
Viduka
Viduka ответ Мés que un сlub (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:45
А кого Гвардиола тренировал в 20 веке?:)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мés que un сlub (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:42
но это не отменяет того что он лысый шарлатан)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:39, ред.
Не увидел доказательств в этих фразах, в которых пеп себя низко показал, в очередной раз
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:39
Николсон ямайский дельфин , или вы совсем про другое
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ ssmith589 (раскрыть)
вчера в 22:37
Тогда может я это ты , а ты это я , а гвардиола это клопп ,
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 22:37
Ясно одно, Пепчик хорошо пользуется гугл транслейтом
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ старина (раскрыть)
вчера в 22:36
Он под ником премьер лига лучше лч
Rattlehead
Rattlehead ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:13
Точно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:07
Мну всегда подозревал Литманенна на соккере, что это Хосеп)
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:06
секретные, как же...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
Шифруется лысый !
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:45
Вот оно чё Михалыч!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 21:43, ред.
Не удивлен. Теперь становится ясно кто так часто восхваляет лысого и с разных аккаунтов набирает лайков ) Кто так часто поддерживал рыбака которого заменил Рангник, сменил в итоге Венгера который не позволил выиграть Кубок Англии МС, снял Почеттино с Тоттенхэма ).
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:42
Привет, Хосеп.
старина
старина
вчера в 21:39
На соккере его нету случайно?)
allemz
allemz ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:37
"da da da"

Не благодари
allemz
allemz
вчера в 21:37
Пеп, если ты читаешь этот коммент, к тебе в этом сезоне претензий нет.
Но.
Перестань плодить аккаунты и защищать ямайского дельфина в комментах, как ребенок, угомонись, пожалуйста
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
Интересно, под каким ником он сидит??? Лысый шарлатан?)))
ssmith589
ssmith589
вчера в 21:33
Дык и у меня есть секретные аккаунты в соцсетях. Может быть даже Гвардиола это я.
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