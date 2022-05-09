У Гвардиолы есть секретные аккаунты в соцсетях...

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вчера, 21:27

Главный тренер «Манчестер Сити» пользуется соцсетями.

Официальных и подтверждённых аккаунтов испанского специалиста в социальных сетях нет. Однако издание The Athletic утверждает, что у Пепа есть аккаунты, о которых знает только он. Гвардиола пользуется ими, чтобы узнавать информацию и мнение СМИ о своей команде. Но Хосеп не хочет, чтобы кто-то знал об этом.

В пользу данного факта говорят слова Гвардиолы на одной из последних пресс-конференций: