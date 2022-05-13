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Роналдиньо оценил сезон ПСЖ

сегодня, 18:40

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо не считает критику в адрес ПСЖ справедливой.

Стоит ли все менять в ПСЖ? Не понимаю этого, там отличные игроки. Что там менять? Нужно, чтобы за команду выступали игроки похуже? Все придет, необходимо немного подождать. На адаптацию к стилю игры нужно время.

Следует ли Неймару остаться в ПСЖ? Он один из лучших в мире. По ходу текущего сезона он получил несколько травм. Когда он полностью выкладывается, то становится особенным. Неймар, Ди Мария, Месси... Великолепные игроки. Если они не нравятся, то кто должен играть?

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Ironigor
Ironigor
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