Роналдиньо оценил сезон ПСЖ

Экс-игрок сборной Бразилии не считает критику в адрес ПСЖ справедливой.

Стоит ли все менять в ПСЖ ? Не понимаю этого, там отличные игроки. Что там менять? Нужно, чтобы за команду выступали игроки похуже? Все придет, необходимо немного подождать. На адаптацию к стилю игры нужно время.