Роналдиньо оценил сезон ПСЖ

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо не считает критику в адрес ПСЖ справедливой.
Стоит ли все менять в ПСЖ? Не понимаю этого, там отличные игроки. Что там менять? Нужно, чтобы за команду выступали игроки похуже? Все придет, необходимо немного подождать. На адаптацию к стилю игры нужно время.
Следует ли Неймару остаться в ПСЖ? Он один из лучших в мире. По ходу текущего сезона он получил несколько травм. Когда он полностью выкладывается, то становится особенным. Неймар, Ди Мария, Месси... Великолепные игроки. Если они не нравятся, то кто должен играть?