Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов.
Все эти эксперты, бывшие футболисты, такие как Бербатов, Эвра... Я против них играл. Не заметил у них какого-то характера, когда мы с «Барселоной» их сокрушили. В матче с «Реалом» мы пропустили дважды за минуту, когда у нас было два момента, дело здесь не в характере. В последних нескольких играх АПЛ мы забили 22 гола с мощнейшим характером.
А Бербатову и Эвра вообще рот открывать не стоит. У Бербатова 3 проигрыша в финалах ЛЧ из 3-х сыгранных. У Эвра 4 поражения в финалах ЛЧ из 5-ти. Они еще о характере говорят.
А Бербатову и Эвра вообще рот открывать не стоит. У Бербатова 3 проигрыша в финалах ЛЧ из 3-х сыгранных. У Эвра 4 поражения в финалах ЛЧ из 5-ти. Они еще о характере говорят.