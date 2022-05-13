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Гвардиола ответил на критику в свой адрес

сегодня, 17:59

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов.

Все эти эксперты, бывшие футболисты, такие как Бербатов, Эвра... Я против них играл. Не заметил у них какого-то характера, когда мы с «Барселоной» их сокрушили. В матче с «Реалом» мы пропустили дважды за минуту, когда у нас было два момента, дело здесь не в характере. В последних нескольких играх АПЛ мы забили 22 гола с мощнейшим характером.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:57
По факту разобрал этих посредственностей. А Бербатову вообще привет! Чуть меньше, чем никто, а все туда же в эксперты лезет.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:54
Вот смеху будет, если и в АПЛ пролетят
fxft3gjcffsf
fxft3gjcffsf
сегодня в 18:51
Это просто слова
ДСА
ДСА
сегодня в 18:51
Сейчас надо выиграть чемпионат.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:19
Есть чем ответить
Elliada
Elliada
сегодня в 18:12
Все эти эксперты - диванные войска. Если такие умные, пусть станут тренерами и покажут на что способны. А сидеть и критиковать легко.

А Бербатову и Эвра вообще рот открывать не стоит. У Бербатова 3 проигрыша в финалах ЛЧ из 3-х сыгранных. У Эвра 4 поражения в финалах ЛЧ из 5-ти. Они еще о характере говорят.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:10
Всё правильно сказал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:09
Гвардиола,не слушай ни кого,ты топ!
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