Гвардиола ответил на критику в свой адрес

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на критику в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов.

Все эти эксперты, бывшие футболисты, такие как Бербатов, Эвра... Я против них играл. Не заметил у них какого-то характера, когда мы с «Барселоной» их сокрушили. В матче с «Реалом» мы пропустили дважды за минуту, когда у нас было два момента, дело здесь не в характере. В последних нескольких играх АПЛ мы забили 22 гола с мощнейшим характером.