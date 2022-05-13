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Клопп о новом формате Лиги чемпионов: «Иметь больше игр — плохая идея»

сегодня, 17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

Больше матчей – плохая идея. Я неоднократно это говорил. Видимо, это никому не интересно. У меня было не так много времени, чтобы изучить все детали, но кое-что об этом я знаю. Полностью свое мнение я пока что не сформировал.

Чеферин прислал мне сообщение. Я ответил, что футбол должен быть ориентирован прежде всего на фанатов. Лучше бы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и закрыл Лигу наций. Я так считаю.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:11
Лучше отдыхать чем работать
beefs
beefs
сегодня в 17:56
Он знает толк в футбольных делах...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:52
Даже интересно - что за особоталантивый персонаж додумался спросить Клоппа его мнение по поводу увеличения числа матчей?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:48
Для них плохо,для нас фанатов, хорошо!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:47
У каждого свое мнение.
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