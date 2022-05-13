Клопп о новом формате Лиги чемпионов: «Иметь больше игр — плохая идея»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

Больше матчей – плохая идея. Я неоднократно это говорил. Видимо, это никому не интересно. У меня было не так много времени, чтобы изучить все детали, но кое-что об этом я знаю. Полностью свое мнение я пока что не сформировал.