Клопп о новом формате Лиги чемпионов: «Иметь больше игр — плохая идея»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.
Больше матчей – плохая идея. Я неоднократно это говорил. Видимо, это никому не интересно. У меня было не так много времени, чтобы изучить все детали, но кое-что об этом я знаю. Полностью свое мнение я пока что не сформировал.
Чеферин прислал мне сообщение. Я ответил, что футбол должен быть ориентирован прежде всего на фанатов. Лучше бы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и закрыл Лигу наций. Я так считаю.