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«Это повлияло на настроение „Локо“». Тикнизян — об отстранении клубов РПЛ

сегодня, 08:25

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян после матча РПЛ с «Динамо» (3:3) ответил на вопрос о том, повлияло ли отстранение российских клубов от еврокубков на команду.

Естественно, повлияло, но не на нашу мотивацию, а скорее на наше настроение. Опять же болельщики приходят и поддерживают, независимо от наличия еврокубков, мы должны выигрывать. Я надеюсь, что вся эта сложная ситуация в мире как можно скорее разрешится.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков: стадион был забит как никогда, каждый удачный момент сопровождался овацией и поддержкой. Я думаю, что это всю команду вдохновило, мы смогли отыграться, в конце не забили момент еще, так что впечатления как у меня, так и у всей команды и болельщиков положительные.

Сегодня был настоящий футбол, без автобусов, поэтому матч получился зрелищным.

Ранее сообщалось, что РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:12
С такой игрой, шашкой наголо, в еврокубках из вас сделают люля-кебаб. Так что лучше не видеть позора. Хотя, что с защитой, что без защиты, из клубов игравших в еврокубках, все равно делали бешбармак, или, как там...эчпочмак. Леонид не даст соврать.
Так что учитесь, тренируйтесь пока...на кошках...образно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:11
Ну не расстраивайся, Наирка! Лет через 20 с нами опять захотят играть и УЕФА вновь откроет нам двери в еврокубки!
112910415
112910415
сегодня в 09:06
Надо работать, эта работа оплачивается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:00
По поводу автобуса Наир прав.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:58
Сдал Тикнизян после перехода в Локо...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:55
Рано или поздно разрешится этот вопрос, а чтобы играть достойно в еврокубках есть возможность у себя дома поднять уровень игры своей команды. Выходить и играть так как это было в матче против Московского клуба "Динамо". При любой игровой ситуации находить в себе силы проигрывая два мяча и более, уметь перевернуть ход игры в свою пользу, чтобы компенсировать гандикап и не проиграть. А в идеале стараться побеждать в каждом матче, чтобы завоевать трофей чемпионата и Кубка Страны. Из любой ситуации нужно делать для себя полезные выводы, соответственно оттачивать своё мастерство, чтобы было легче играть на больших турнирах. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:51
6-е место не позволяет играть в еврокубках даже если бы наши клубы там участвовали......вне зависимости от мотивации и настроения....
Да и настоящий профессионализм не вяжется со словом "настроение"...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:46
Провокационный вопрос и непонятный ответ. Каким образом повлияло? Таким, что при счёте 1 - 3 смогли выровнять игру и сделать 3 - 3? А если непопадание в еврокубки влияет на настроение к игре, то зачем выходить на поле? Это ваша работа, вам за неё деньги платят, к тому же вы играете не только для себя, но и для болельщиков, которые на вас надеются. И это не должно зависеть от вашего личного настроения.
asraeil
asraeil
сегодня в 08:46
А где профессионализм?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:44
Чем меньше игр, тем больше времени для отдыха.
beefs
beefs
сегодня в 08:27
так так должно быть в каждом матче...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:27
Играть то все равно надо.
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