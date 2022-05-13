Булут будет руководить «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» дисквалифицирован на матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что руководить командой в предстоящей встрече будет :

По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на 1 матч. Таким образом, главный тренер «бело-голубых» пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу.

По решению Шварца, исполнять его функции во время игры с «Локомотивом» будет тренер Волкан Булут.