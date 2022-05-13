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Булут будет руководить «Динамо» в матче с «Локомотивом»

сегодня, 15:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дисквалифицирован на матч 29-го тура РПЛ против «Локомотива».

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что руководить командой в предстоящей встрече будет Волкан Булут:

По результатам заседания комитет принял решение не применять к главному тренеру дополнительной дисквалификации, кроме автоматической дисквалификации на 1 матч. Таким образом, главный тренер «бело-голубых» пропустит игру 29-го тура с «Локомотивом» в эту субботу.

По решению Шварца, исполнять его функции во время игры с «Локомотивом» будет тренер Волкан Булут.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
сегодня в 17:20
Посмотрим как наруководит
jsag6mz3gbkn
jsag6mz3gbkn
сегодня в 16:01
Не знаю такого
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 16:00
Ну и пусть.
izrafel
izrafel
сегодня в 15:37
А Шварц будет его консультировать по телефону...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
Посмотрим на него в деле...
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