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Шварц пропустит матч против «Локомотива» из-за дисквалификации

сегодня, 14:46

Главый тренер «Динамо» Сандро Шварц получил дисквалификацию по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Появление на футбольном поле постороннего лица Шварца — 20 тыс. рублей. Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики. КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру.

«Динамо» за неподобающее поведение в матче оштрафовано на 100 тыс. рублей. Болельщиками «Динамо» было использовано два файера — штраф 20 тыс.

За массовое появление болельщиков «Крыльев» (2 человека и больше — массовое появление) и необеспечение безопасности «Крылья» оштрафованы на 100 тыс. рублей. Болельщики были вовремя остановлены, были составлены протоколы.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:17
обескровили Динамо перед ответственной игрой...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:05
Ничего страшного
drug01
drug01
сегодня в 15:04
Так бывает иногда
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 14:47
Ну все.
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