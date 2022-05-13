Шварц пропустит матч против «Локомотива» из-за дисквалификации

Главый тренер «Динамо» получил дисквалификацию по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Появление на футбольном поле постороннего лица Шварца — 20 тыс. рублей. Получили рапорт от судьи Казарцева. Установили, что в действиях Шварца была конфронтация в отношении судьи, но без ненормативной лексики. КДК решил не применять дисквалификации. Красная карточка не отменена. Шварц автоматически пропустит одну игру.

«Динамо» за неподобающее поведение в матче оштрафовано на 100 тыс. рублей. Болельщиками «Динамо» было использовано два файера — штраф 20 тыс.

За массовое появление болельщиков «Крыльев» (2 человека и больше — массовое появление) и необеспечение безопасности «Крылья» оштрафованы на 100 тыс. рублей. Болельщики были вовремя остановлены, были составлены протоколы.