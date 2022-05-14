РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России от международных матчей.
Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится её рассмотрение по существу. 2 мая было принято ещё одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали.
УЕФА 2 мая объявил о решении отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/2023.
Ранее ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали апелляцию в CAS на решение УЕФА.