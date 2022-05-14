РФС подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков сообщил, что организация подаст апелляцию в CAS на решение об отстранении России от международных матчей.

Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится её рассмотрение по существу. 2 мая было принято ещё одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали.