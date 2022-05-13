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«Сочи», «Рубин» и Стукалов оштрафованы по итогам 28-го тура РПЛ

сегодня, 14:58

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были применены к командам, тренерам и футболистам по итогам 28-го тура РПЛ.

ЦСКА – «Сочи»: «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за 6 карточек в матче.

«Уфа» — «Ростов»: Стукалов оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

«Арсенал» — «Краснодар»: «Арсенал» оштрафован за скандирование зрителями нецензурных выражений на 50 тыс. рублей.

«Локомотив» — «Рубин»: «Рубин» оштрафован на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»: рассмотрели удаление Уциева, он принял участие в заседании, объяснил нарушение. КДК принял решение не применять дополнительной дисквалификации. Уциев пропустит одну игру.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 15:16
Не знание закона-не освобождает от ответственности.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:15
А Спартак пропустили что ли?
Cat01
Cat01
сегодня в 15:03
Очень жаль
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:03
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