«Сочи», «Рубин» и Стукалов оштрафованы по итогам 28-го тура РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях, которые были применены к командам, тренерам и футболистам по итогам 28-го тура РПЛ.
ЦСКА – «Сочи»: «Сочи» оштрафован на 100 тыс. рублей за 6 карточек в матче.
«Уфа» — «Ростов»: Стукалов оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.
«Арсенал» — «Краснодар»: «Арсенал» оштрафован за скандирование зрителями нецензурных выражений на 50 тыс. рублей.
«Локомотив» — «Рубин»: «Рубин» оштрафован на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер.
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: рассмотрели удаление Уциева, он принял участие в заседании, объяснил нарушение. КДК принял решение не применять дополнительной дисквалификации. Уциев пропустит одну игру.