Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года в АПЛ

АПЛ опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22. В него попали:
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»); Хын-Мин Сон («Тоттенхэм Хотспур»); Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»); Букайо Сака («Арсенал»).
Что примечательно, в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Голосование проводится среди болельщиков, футбольных экспертов и 20 капитанов клубов Премьер-Лиги.
Сон,Салах,КДБ...
Сон,Салах,КДБ...