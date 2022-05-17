Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года в АПЛ

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сегодня, 10:34

АПЛ опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22. В него попали:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); («Ливерпуль»); Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); («Манчестер Сити»); Хын-Мин Сон («Тоттенхэм Хотспур»); Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»); Букайо Сака («Арсенал»).

Что примечательно, в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» .

Голосование проводится среди болельщиков, футбольных экспертов и 20 капитанов клубов Премьер-Лиги.