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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока года в АПЛ

сегодня, 10:34

АПЛ опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока сезона 2021/22. В него попали:

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»); Жоау Канселу («Манчестер Сити»); Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»); Хын-Мин Сон («Тоттенхэм Хотспур»); Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»); Букайо Сака («Арсенал»).

Что примечательно, в список не попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Голосование проводится среди болельщиков, футбольных экспертов и 20 капитанов клубов Премьер-Лиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:13
Данная новость уже пробегала на сайте если я ничего не путаю
Сон,Салах,КДБ...
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 10:59
А где Мане, Бернарду Силва?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:55
Выбирать не из кого ... Салах .
beefs
beefs
сегодня в 10:47
прекрасная команда, лучшие из лучших...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:41
Достойные претенденты
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