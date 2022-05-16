Бензема признался, что мечтает о «Золотом мяче». Ближайшего конкурента он встретит в финале Лиги чемпионов

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вчера, 18:54

Уже скоро.

Еще в марте стало известно о грядущих изменениях в правилах вручения «Золотого мяча», и если France Football не выдаст очередной «финт ушами», то претендентам осталось провести считанное количество матчей, идущих в зачет премии за 2022 год. Церемония, вероятно, пройдет в августе или сентябре, а имена фаворитов известны. Более того, многие уверены, что даже результат финала Лиги чемпионов не сможет повлиять на текущий расклад сил. «Соккер.ру» предлагает зафиксировать шансы основных соискателей награды.

10. Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия) = 13+10 в 48 матчах

Бернарду Силва проводит превосходный сезон, а еще португалец наилучшим образом символизирует присутствие «Манчестер Сити» в числе лучших команд планеты. У Хосепа Гвардиолы в распоряжении много толковых парней, на месте Бернарду могли оказаться Фил Фоден или Рияд Марез, но Силва является именно тем типом командного игрока, чей широкоформатный футбол отражает стиль «горожан». Тем любопытнее, как в следующем сезоне Хосеп Гвардиолы будет встраивать в игру Эрлинга Холанда — потенциальную суперзвезду, затмевающую всех вокруг.

9. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; Франция) = 32+20 в 51 матче

«РБ Лейпциг» не смог пробиться в финал Лиги Европы, зато обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов и все еще может выиграть трофей — Кубок Германии. Вклад Нкунку в эти командные успехи огромен, хотя его персональная статистика впечатляет безотносительно результатов «Лейпцига»: больше 50 результативных действий делают Кристофера одним из самых заметных футболистов сезона и открывают ему дорогу в абсолютные топ-клубы.

8. Лука Модрич («Реал»; Хорватия) = 3+12 в 43 матчах

У Модрича самая скромная статистика результативных действий среди десяти лучших футболистов сезона в Европе, но сила Луки не только и не столько в царских ассистах, которыми он отмечался в матчах с ПСЖ и «Челси». Модрич — сердце и разум «Реала», футболист, создающий игру для тех, кто выигрывает матчи. Лука великолепен в свои 36 лет, и хотя до «Золотого мяча» ему во второй раз в карьере не дотянуться, отметить его в числе сильнейших необходимо.

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия) = 19+13 в 44 матчах

Если бы не медленный старт сезона, мог оказаться выше. И если бы не поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов, тоже. Впрочем, на сослагательном наклонении можно далеко уйти, а важно оценивать то, что есть. Блестящей игрой во второй половине сезона Кевин напомнил о том, что является особенным футболистом. Он приближает «Манчестер Сити» к победе в Английской Премьер-Лиги, где может получить приз самого ценного игрока сезона 2021/22, но это самая престижная индивидуальная награда, которую может забрать бельгиец. «Золотой мяч» пока не для него.

6. Винисиус Жуниор («Реал»; Бразилия) = 21+20 в 50 матчах

Карло Анчелотти научил Винисиуса не только бежать к чужим воротам дикой ланью, но и завершать впечатляющие проходы результативными действиями. Для Вини завершающаяся кампания стала прорывной, он собрал 20+ голов и 20+ ассистов — сумасшедшие цифры для молодого футболиста, чей потенциал еще не раскрыт до конца. Вне всяких сомнений, Винисиус Жуниор имеет все задатки для того, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем, хотя со следующего сезона рядом с ним будет играть еще более вероятный претендент на звание сильнейшего футболиста планеты.

5. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция) = 36+26 в 45 матчах

Мбаппе признался, что определился со своим будущим, и не секрет, что будущее Килиана — это Мадрид и выступления за «Реал». Мбаппе переходит в «Королевский клуб», чтобы выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Если внутренняя конкуренция, травмы и зависть не разрушат магию, атакующая тройка Бензема-Мбаппе-Винисиус натворит добрых дел и предложит футбольному миру выбрать лучшего из них троих.

4. Роберт Левандовски («Бавария»; Польша) = 50+7 в 46 матчах

Левандовски завершил сезон с красивым числом забитых мячей — 50, а еще заявил, что провел свой последний матч за «Баварию». Роберта ждет новый вызов, но его не ждет «Золотой мяч», законная награда поляка осталась в 2020 году. Победой в Бундеслиге в составе «Баварии» никого не впечатлить, да и большое количество забитых мячей без успеха в Лиге чемпионов тянет в лучшем случае на место в топ-5.

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет) = 30+16 в 49 матчах

В первой половине сезона Салах играл превосходно, но после поездки на Кубок Африканских Наций уже не был так хорош. Тем не менее у Мохамеда 30 голов и почти полсотни результативных действий, он является обладателем двух кубков английского разлива, а еще вполне может стать героем финала Лиги чемпионов. Запоминается часто последнее, у Салаха есть шанс завершить сезон на мажорной ноте.

2. Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал) = 22+5 в 49 матчах

France Football настаивает, что командные награды не будут иметь определяющего значения при выборе обладателя «Золотого мяча», но коллекцию, которую собирает Садио Мане, трудно проигнорировать. У него уже есть Кубок Англии, Кубок Английской Лиги и Кубок Африканских Наций, а еще Садио может выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. И пусть индивидуальная статистика у Салаха круче, Мане дважды превзошел одноклубника в разборках на уровне сборных.

1. Карим Бензема («Реал»; Франция) = 44+15 в 44 матчах

На сегодняшний день мало кто сомневается, что «Золотой мяч» достанется Бензема, хотя сам он только готовится к главному матчу сезона — финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в Париже. Карим выиграл Лигу Наций со сборной Франции, а также Суперкубок Испании и Ла Лигу с «Реалом». У Бензема аура лучшего игрока сезона 2021/22, своей игрой он создает особенные моменты и шикарные воспоминания, а еще вслух мечтает о «Золотом мяче»: